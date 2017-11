Mit dem Raiffeisen-Cup in Oberpullendorf gehen am 2. und 3. Dezember die ersten beiden Qualifikationsturniere für das BFV-Hallenmasters am 13. Jänner 2018 in Oberwart über die Bühne.

Wie jedes Jahr gilt: Jeder burgenländische Klub, der bei einem (oder mehreren) Turnieren teilnimmt, kann sogenannte Masters-Punkte sammeln. Diese werden an die jeweiligen Top-Drei ausgeschüttet und kommen in die Wertung. Bei mehreren erfolgreichen Teilnahmen zählen die beiden besten Resultate. Die zu vergebenden Punkte wiederum werden aufgrund der Spielstärke der Teilnehmer berechnet.

Fix qualifiziert ist der Titelverteidiger, somit gibt es sieben weitere Tickets für das große Finalevent der Top-Acht-Mannschaften zu holen. Gut möglich, dass die üblichen Verdächtigen dann wieder um den Sieg kämpfen werden.

Aus dem Norden des Landes sind das mit den Mattersburg Amateuren (aktueller Titelverteidiger) und Parndorf (traditionell motiviert am Parkett) zwei Klubs, die als Stammgäste bezeichnet werden können. Mit neun Masters-Triumphen (Parndorf sechs, SVM drei) haben diese beiden Teams im neuen Jahrtausend seit 2000 die Hälfte aller Masters-Finalevents für sich entschieden.

Turnieranmeldung noch bis 5. Dezember

Dem gegenüber steht ebenso traditionell der Hallenfußballblock aus dem Südburgenland – angeführt von den Parkett-Dauerbrennern Neuberg und Oberwart, hinzukommt Stegersbach als heißer Titelanwärter. Neuberg (2014) und Oberwart (2013) konnten in den letzten sieben Jahren übrigens auch als einzige den Nordriegel durchbrechen.

Wer tatsächlich am 13. Jänner aufgeigen wird, werden die Qualiturniere zeigen. Masters-Organisator Karl Schmidt: „Bis 5. Dezember können die Vereine ihre Turniere melden. Im Süden gibt es mehr Betrieb, wir hoffen, dass sich der Norden ein Beispiel nimmt, in die Gänge kommt und hier ebenfalls einige Turniere ausgerichtet werden.“

Zurück zum Start. Der steigt mit dem Raiffeisen-Cup im Mittelburgenland, wo die Zahl der Turniere ebenfalls rar gesät ist. Mit dabei ist in der Halle des Sport-Hotel-Kurz beim ersten von zwei Turnieren mit den Gastgebern aus Oberpullendorf, Deutschkreutz, Horitschon, Bad Sauerbrunn sowie Parndorf und Parndorf II ein durchaus beachtliches Starterfeld. Organisator Didi Heger: „Es war trotzdem sehr schwer, weil viele Klubs im Winter nicht mehr den Aufwand betreiben wollen und die Halle auslassen.“