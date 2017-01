Der 27-jährige Spanier war zuletzt bei Tabellenführer SCR Altach unter Vertrag (wo er im Herbst verletzungsbedingt allerdings nur zu wenigen Einsätzen kam) und soll beim Bundesliga-Tabellenschlusslicht in der Innenverteidigung künftig für mehr Stabilität sorgen. Der SVM weilt derzeit auf Traingslager in Portugal, Ortiz wird noch heute Mittwoch am Abend zur Mannschaft stoßen.

Mattersburgs Sportlicher Leiter Franz Lederer meinte im Gespräch mit der BVZ: "Mit der Verpflichtung von Ortiz erwarten wir uns künftig noch mehr Stabilität in der Defensive. Wir haben mit Stefan Maierhofer, David Atanga und Ortiz nun auf jeder Position eine Verstärkung und sind dementsprechend zufrieden."