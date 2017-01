Fortuna Düsseldorf. Der Illmitzer Christian Gartner hat seine äußerst hartnäckige Verletzungszwangspause vom Herbst hinter sich bringen können und steht wieder „voll im Training“. Beim letzten Test gegen Uerdingen kam der 22-Jährige auf der Doppel-Sechs in der Startformation zum Einsatz, musste aber aufgrund von Hüftproblemen bereits nach etwa 20 Minuten wieder raus. Laut Fortuna war es aber eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Nur nichts riskieren. Für Gartner selbst gibt es im Frühjahr schließlich vor allem ein persönliches Ziel: „Ich will einfach so viele Spiele wie möglich machen.“ Deren waren es verletzungsbedingt im Herbst nur zwei von Beginn an. Zum Auftakt in Sandhausen und in der letzten Runde in Aue stand Gartner in der Startformation, dazwischen war vor allem ein Bruch des Schienbeinkopfes prägend.

Union Berlin. Die „Eisernen“, wie der Kultklub genannt wird, liegen lediglich vier Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Mittendrin: der Mannersdorfer Christopher Trimmel und der Eisenstädter Philipp Hosiner. „Solange es geht, wollen wir oben mitspielen. Das Gefühl ist sehr gut“, skizziert Trimmel sein aktuelles Empfinden.

VfL Bochum? „Extrem schwerer Gegner“

Ob es legitim sei, bei der Mannschaft von Trainer Jens Keller von einem Aufstiegskandidaten zu sprechen? „In den Medien wird das Wort Aufstieg schon öfter in den Mund genommen.“ Nun gelte es aber einmal, den VfL Bochum am Freitag zu biegen. „Ein extrem schwerer Gegner, der an einem guten Tag spielerisch dominieren kann. Wir sind gewarnt, peilen aber daheim so oder so drei Punkte an.“

Dass Trimmel rechts in der Viererkette dabei sein wird, gilt als fix. Bereits im Herbst spielte der 29-Jährige bis auf eine kurze Verletzungspause immer durch. „Wir verteidigen offensiv und ich kann auch etwas nach vorne beitragen – genau meins.“

Trimmels Teamkollege Philipp Hosiner steht nach seinem erlittenen Lungenkollaps im Dezember wieder voll im Training – und sagt: „Ich habe alle Kontrollen hinter mir, es gibt überhaupt keine Probleme mehr.“ Ergo steht ab sofort wieder das Sportliche im Vordergrund: „Ich möchte gesund bleiben, meine Spiele machen und Spaß dabei haben – der Rest kommt von alleine. Wir sind nicht so weit weg von den Aufstiegsplätzen, von daher wäre ein guter Start sehr wichtig.“