Vorfreude steigt: Am 18. Mai steht der Neufelder See beim Firmenlauf „Businessrun Challenge2B“ ganz im Zeichen des Sports. Alle Firmen und Vereine aus Ostösterreich können mitmachen und die 5,6 Kilometer lange Laufstrecke rund um den See in Dreierteams bewältigen. Bei den Organisatoren Christoph und Michaela Stadler, Karin Frank und Alex Gruber (v.r.n.l.) steigt bereits die Vorfreude auf das Premieren-Event. Foto: zVg/Businessrun/Neufelder See

