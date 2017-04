Wie schön waren doch noch die Zeiten, als klar war, dass ein Meister im Fußball in die nächsthöhere Klasse oder Liga aufsteigt. Fertig. Längst ist die Sache aber wesentlich komplizierter, speziell in der BVZ Burgenlandliga. Denn hier sind die (aufstiegswilligen) Amateure des SV Mattersburg drauf und dran, den Meistertitel zu ergattern. Soweit, so klar. Die Haken:

Um auch in die Ostliga zu dürfen, müssen sie dann erst eine Relegation gegen das schlechtest-platzierte Amateurteam absolvieren – weil die Anzahl an erlaubten Amateurmannschaften in der Regionalliga limitiert ist, solange dort drei oder mehr spielen. Setzen sie sich da nicht durch, ist das Aufstiegsthema schon wieder erledigt.

Aufgrund der Relegation ist der beste Nichtamateur- oder 1b-Klub – unabhängig des Ausgangs in der Relegation) – automatisch aufstiegsberechtigt. Das heißt im Fall der BVZ Burgenlandliga, dass nach den beiden Zweier-Teams aus Mattersburg und Parndorf ab Platz drei ein spannendes Rennen um einen Aufstiegsplatz läuft.

Aber will ein Klub auch tatsächlich rauf? Spätestens seit dem Vorjahr ist diese Frage nicht mehr nur rhetorisch: Meister Eberau verzichtete aufgrund des zu hohen Aufwands und Risikos auf die Ostliga, auch dahinter fand sich kein Verein, der als nächstberechtigter Aufsteiger einspringen hätte wollen. Um ein Hängen und Würgen wie im Vorjahr zu vermeiden, als es letztlich gar keinen Aufsteiger gab, hat der Burgenländische Fußballverband mittlerweile einen Punkt in die Durchführungsbestimmungen aufgenommen, der für mehr Klarheit sorgen soll.

„Sagen derzeit weder rigoros nein noch ja“

Bis 20. Mai müssen Mannschaften nämlich einen schriftlichen Aufstiegsverzicht abgeben, andernfalls gibt es im Fall des Falles keine Wahl.

Wäre die Saison jetzt zu Ende, würde der ASV Draßburg als Dritter aufsteigen. Präsident Christian Illedits: „Bis 20. Mai ist noch Zeit. Wir werden uns das noch überlegen, ob wir verzichten oder nicht. Aktuell sagen wir weder rigoros nein noch ja. Wir haben eine junge Mannschaft. Sportlich ist das sicher interessant, aber es ist auch eine finanzielle Herausforderung.“

Nicht zu vergessen: Mit dem Aufstieg müsste man ein 1b-Team installieren – also eine zweite Kampfmannschaft. Dieser Punkt war etwa bei Vorjahresmeister Eberau eine zu große Hürde. Illedits: „Für einige Spieler, die nicht immer in der Ersten drankommen, wäre das sogar ein Anreiz, weil sie so regelmäßig Meisterschaft spielen würden, statt in der U23. Andererseits ist das für den gesamten Betrieb nicht so ohne. Darum müssten wir die Vor- und Nachteile genau abwägen.“

"Sportlich tolle Sache, wirtschaftlich aber nicht einfach“

Die mit Draßburg punktegleichen Klingenbacher haben bereits in der Ostliga gespielt, Trainer und Obmann Hans Dihanich sagt: „Sollten wir tatsächlich in die Situation kommen, würden wir schon aufsteigen. Sportlich wäre es natürlich eine tolle Sache, wirtschaftlich wird es aber nicht einfach.“ Nachsatz: „Ich denke allerdings, dass bis zum besagten Termin wohl noch zwei, drei oder vier Teams vor uns in der Tabelle sein werden.“

Auch von den derzeit fünftplatzierten Neubergern und vom Sechsten Stegersbach kommt kein striktes Ablehnen eines möglichen Aufstiegs. Stegersbach-Obmann Karl Krammer, der dem Klub schon in der Regionalliga vorstand: „Wenn es so weit kommen sollte, werden wir uns davor nicht verschließen. Klar ist aber auch, dass das eigentlich nur für den Meister ein Thema sein sollte.“

Auch Neubergs Klubboss Martin Konrad hat bereits reichlich Ostliga-Erfahrung. „Sollten wir in diesen Bereich kommen, muss man es fast machen, da nicht mehr passieren kann, als dass man wieder absteigt. Ich glaube aber nicht, dass wir in diesen Bereich kommen – wenn ja, sollte man grundsätzlich aufsteigen. Die Geschichte im Vorjahr, dass der Meister nicht rauf wollte, hat mich bedrückt.“

Lizenz-Thema könnte Aufstiegsfrage klären

Übrigens: Besagtes Aufstiegsthema könnte sich im Extremfall noch in eine komplett andere Richtung drehen, dass es nämlich gar keinen Aufsteiger außer dem Meister in spe Mattersburg gibt. Sollte es im Zuge der Bundesliga-Lizenzierung (bis spätestens Ende Mai herrscht hier Klarheit) nicht die nötigen 20 Klubs mit einem gültigen Ticket geben, würden aufgrund eines Beschlusses des ÖFB-Präsidiums aus dem Vorjahr der oder die freien Plätze mit Amateurmannschaften aufgefüllt.

Das wiederum könnte Auswirkungen auf die Mattersburger Fohlen haben – sollten etwa die Austria Amateure in die Erste Liga hochgezogen werden und würden gleichzeitig die St. Pölten Juniors aus der Ostliga absteigen. Dann wären nur noch die Zweierteams von Rapid und Admira drin – und der SVM-Weg wäre frei. BFV-Präsident Gerhard Milletich auf Nachfrage: „Würden die Mattersburg Amateure als Meister dann direkt aufsteigen, hätte sich der Aufstiegsplatz für das beste Nichtamateur-Team erübrigt.“