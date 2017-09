„Es ist eine neue Erfahrung für mich“, so Mandl. „Aber ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen. So funktionieren eben die Mechanismen in diesem Geschäft.“ Horitschon liegt nach fünf gespielten Runden mit nur einem Punkt an vorletzter Stelle der Tabelle. Daher begründet auch Sektionsleiter Markus Josef aus Mandl-Aus mit dem aktuellen Punktemangel: „Die derzeitige Situation hat uns zu dieser Entscheidung veranlasst.“

Interimistisch wird das Team am Samstag gegen Pinkafeld von Co-Trainer Joel Putz und Ex-Coach Peter Heisz betreut. Auf der Suche nach einem Nachfolger will man sich zu keinem Schnellschuss hinreißen lassen. „Wir haben keinen Druck, weil wir eine gute Interimslösung aufbieten können. Wir wollen nach einer idealen Lösung Ausschau halten“, erklärt Josef abschließend.