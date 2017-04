Er war am Rande des Spiels Mattersburg gegen Ried der Hingucker schlechthin: Dukagjin Karanezi. Das 23-jährige Urgestein des SVM, aktuell bei den Amateuren eine verlässliche Größe, befand sich wohlauf unter den Zuschauern – das war angesichts der dramatischen Ereignisse eine Woche davor ein kleines Wunder.

Zur Erinnerung: Karanezi erlitt am 25. März beim Auswärtsspiel in Pinkafeld nach einem Luftzweikampf einen Schädelbruch, Hirnblutungen inklusive. Eine Notoperation in Graz rettete ihm das Leben ( BVZ.at hatte berichtet, siehe hier und unten).

„... dann wäre es vorbei gewesen“

Mittlerweile ist der Linksfuß wieder wohlauf – und erzählte am Rand des 2:1 gegen die Oberösterreicher: „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin einfach nur froh, noch am Leben zu sein, und möchte mich bei allen Beteiligten der Rettungsaktion bedanken.“

Lediglich ein Verband unterhalb der Kappe verrät die schwere Verletzung, bei der Karanezi paradoxerweise tatsächlich Riesenglück im Unglück hatte. „Wäre der Bruch nur ein wenig weiter unten am Kopf passiert, wäre es vorbei gewesen.“

So aber ging alles gut aus, kehrte sozusagen rückblickend betrachtet das Glück noch am Tag des Unfalls zurück. Sechs Wochen lang wird Karanezi nun komplett pausieren. „So lange braucht es und so lange werde ich auch sicher nichts tun.“ Seine Kollegen der Amateur-Truppe nahmen ihn tags darauf übrigens im Zuge des 8:1-Kantersiegs gegen Klingenbach in ihre Mitte – mit eigens angefertigten T-Shirts für Duki.