Nach der Herbstsaison gingen Theo Koch und der FC Deutschkreutz getrennte Wege. Der Mittelfeldallrounder bleibt nun weiterhin in der BVZ Burgenlandliga und wechselt zum Konkurrenten nach Klingenbach.

„Koch bringt jede Menge Erfahrung mit und soll unser Spiel ordnen“, so Obmann Hans Dihanich. Mehr Informationen zum Transfers gibt es in der Printausgabe am 29. Dezember.