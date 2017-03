Am Mittwoch endete um 24 Uhr die Frist für die Stimmabgabe der BVZ-Sportlerwahl. Aktuell wird die Flut an Stimmzetteln ausgezählt – so viel sei aber schon jetzt verraten: Die Menge an Sympathieerklärungen ist im heurigen Jahr imposant.

Gewählt werden konnte in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Gute Seele und Nachwuchsteam des Jahres, gekürt werden die Sieger in jedem Bezirk des Burgenlands sowie die landesweit Besten als krönenden Abschluss.

Alle Ergebnisse, alle Gewählten, alle Hintergründe und Fotos zu den Siegern findet ihr in eurer BVZ-Printausgabe am 29. März!