Finale! Noch bis zum heutigen Mittwoch, den 8. März, läuft der Zeitrahmen, um bei der BVZ-Sportlerwahl in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Gute Seele und Nachwuchsteam abzustimmen.

Wer Stimmzettel ausgefüllt hat, kann diese noch am heutigen Tag in der BVZ-Zentrale in Eisenstadt abliefern, oder auch mit der Post abschicken (das Datum des Poststempels zählt!). Online läuft die Wahl auf www.bvz.at noch bis Mitternacht, dann fällt der Vorhang und das Auszählen beginnt.

Das komplette Ergebnis der BVZ-Sportlerwahl wird in unserer Ausgabe am 29. März veröffentlicht.