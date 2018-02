Julia Dujmovits: Holt sie wieder eine Olympia-Medaille? .

Vor dem olympischen Snowboard- Parallelbewerb wollen wir bei unserer Umfrage von euch wissen, ob ihr Julia Dujmovits wieder eine Medaille zutraut – und wenn ja, welche. Die Sulzerin eroberte 2014 in Sotschi Gold und will nun in Pyeongchang (Südkorea) beim Riesenslalom durchstarten.