Schafft das Nationalteam die WM-Qualifikation? .

Nachdem die österreichische Nationalmannschaft am Freitag gegen Moldawien 2:0 gewinnen konnte, ist man derzeit auf Platz vier in der Qualifikationsgruppe. Daher möchten wir diese Woche wissen, ob Ihr denkt, dass Österreich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland schafft?