Salzburg muss gegen Bern zulegen .

Eishockey-Meister Salzburg bekommt es nach drei EBEL-Niederlagen in Folge am Dienstag in der Champions League mit dem SC Bern zu tun. Die Bullen müssen sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales wohl enorm steigern, um gegen die Schweizer Titelträger bestehen zu können. Glücklicherweise sind aber auch die Berner als aktueller Tabellensiebenter der Schweizer Liga nicht gerade in Hochform.