Als Ehrengäste werden Landeshauptmann Hans Niessl, Landtagspräsident Christian Illedits sowie BFV-Präsident und Obmann des SC/ESV Parndorf 1919, Gerhard Milletich, erwartet. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für das Bundesfinale. Dieses findet am 16. und 17. Juni in der Fußballakademie Burgenland in Mattersburg statt.

SC Oberpullendorf - Bundesfinal Teilnehmer 2017 | GEPA

Das burgenländische Engagement beim Coca-Cola CUP ist seit Beginn des Bewerbs sehr engagiert. In den Jahren 2005-2007 nahmen an den Landesturnieren Bezirksauswahlen U12 und U11 der Stützpunkte (FTT = Fußball Talente Training) teil. Auch die Mädchenstützpunkte spielten damals mit. 2007 und 2008 wurde in Burgenland das Coca-Cola CUP Bundesfinale ausgetragen. 2007 gewann der FTT-Stützpunkt aus Eisenstadt das zweite Coca-Cola CUP Bundesfinale.

SV Mattersburg - Bundesfinal Teilnehmer 2017 | GEPA

Die vielen verschiedenen Austragungsorte (Lockenhaus, Lackenbach, Pilgersdorf, Leithaprodersdorf, Güssing, Neudörfl, Bad Tatzmannsdorf, Illmitz, Mörbisch, Oberpullendorf, Ritzing, Drassmarkt sowie Rorhbach) unterstreichen die Popularität des Coca-Cola CUP im Burgenland.

zVg

Die Landessieger (2005-2017):

2017: SV Oberwart, 2016: SpG Oberwart, 2015: SV Gols, 2014: Der Club, 2013: SV Güssing, 2012: SV Neuberg, 2011: SpG Mitte, 2010: SpG Mitte, 2009: SV Mattersburg, 2008: SpG St: Georgen/Eisenstadt, 2007: FTT Eisenstadt, 2006: FFT Oberwart, 2005: FFT Oberwart;

Die Platzierungen beim Bundesfinale (2006-2017, 2005 wurde noch kein Bundesfinale gespielt):

2017: 12. Platz: Oberpullendorf Juniors, 15. Platz: SpG Oberwart, 16. Platz: SV Mattersburg; 2016: 18. Platz: SpG SV Oberwart, 20. Platz: SpG Wallern; 2015: 16. Platz: SV Gols, 19. Platz: St. Georgen/Eisenstadt; 2014: 11. Platz: Der Club, 18. Platz: SpG Oberwart; 2013: 19. Platz: SV Güssing, 20. Platz: Der Club; 2012: 5. Platz: SV Neuberg; 2011: 10. Platz: SpG Mitte; 2010: 10. Platz: SpG Mitte; 2009: 4. Platz: SV Mattersburg; 2008: 7. Platz: SpG St. Georgen/Eisenstadt, 9. Platz: SV Mattersburg; 2007: 1. Platz: FTT Eisenstadt, 4. Platz: FTT Neusiedl; 2006: 7. Platz: FTT Oberwart (FTT steht für „Fußball Talente Training“);

Coca-Cola Girls CUP beim Bundesfinale in Mattersburg

Zum vierten Mal wird 2018 im Rahmen des Coca-Cola CUP Bundesfinales in Mattersburg auch um den Coca-Cola Girls CUP gespielt. Dabei treten erstmals alle U16-Auswahlen der Landesverbände an. Die Auswahl von Vorarlberg konnte 2015 und 2016 den Girls CUP gewinnen, 2017 holte sich die Landesauswahl aus Tirol den Coca-Cola Girls CUP-Titel. Im Finale 2017 setzte sich die Auswahl des Landesverbandes Tirol im Penaltyschießen mit 4:3 (0:0) gegen die Auswahl aus Vorarlberg durch.

Großes Bundesfinale mit Coca-Cola Girls CUP

Zum vierten Mal wird im Rahmen des Coca-Cola CUP Bundesfinales auch um den Coca-Cola Girls CUP gespielt. Dabei treten erstmals alle U16-Auswahlen der Landesverbände an. Zum ersten Mal werden in diesem Jahr Manuela Zinsberger und Laura Feiersinger das Coca-Cola CUP Bundesfinale als Botschafterinnen des Coca-Cola Girls CUP erleben. „Wir wollen den Schwung, den die vorjährige EM im österreichischen Damen-Fußball ausgelöst hat, auf die Nachwuchsspielerinnen von heute und somit die Teamspielerinnen von morgen übertragen. Der Coca-Cola Girls CUP ist dafür die perfekte Plattform“, so Feiersinger. Auch Teamtorhüterin Manuela Zinsberger freut sich: „Wir sehen hier beim Coca-Cola Girls Cup in den neun Auswahlen der Landesverbände die besten U16-Spielerinnen Österreichs. Ich bin mir sicher, dass wir die eine oder andere Coke Girls Cup Spielerin in wenigen Jahren im Nationalteam begrüßen werden.“

Die bisherigen Sieger

Coca-Cola CUP: 2017: FK Austria Wien | 2017: FK Austria Wien | 2015: SK Rapid Wien | 2014: SK Rapid Wien | 2013: FK Austria Wien l 2012: FC Admira Wacker Mödling l 2011: VST Völkermarkt l 2010: FC Wacker Innsbruck l 2009: FC RB Salzburg l 2008: SK Rapid Wien l 2007: SC Eisenstadt l 2006: SV Ried