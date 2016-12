zVg

An die eigenen Grenzen gehen ist eine Erfahrung, in deren Genuss bei der neuen Auflage der 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour nicht nur die besten Extremsportler kommen sollen.

„Die Idee war und ist, dass alle Teilnehmer ihre persönlichen Grenzen kennenlernen, wo auch immer die sind“, freut sich Michael Oberhauser vom Organisations-Team der Extrem-Tour auf eine rege Teilnahme.

Knapp 2.000 Teilnehmer werden bei der neuen Auflage der 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour erwartet – alle können mitmachen. | zVg

Um 4.30 Uhr erfolgt von Oggau aus der Start der 120 Kilometer langen Umrundung des Neusiedler Sees – ganz gleich, ob laufend oder gehend.

Alternativ wird ab 11 Uhr noch ein zusätzlicher Start angeboten – der sogenannte Final-Trip über 60 Kilometer von Apetlon nach Oggau.

Neu ist in diesem Jahr der Lakemania-Trail, also eine eigene Radstrecke. Dabei gilt es, den Neusiedler See dreimal mit dem Rad zu umrunden – Start für die 360 Kilometer ist um 4.30 Uhr in Podersdorf.

Erstmals gibt es bei der nächsten Auflage auch die Möglichkeit, per Rad die Grenzen auszuloten – beim Lakemania-Trail über 360 Kilometer. | zVg

Mitmachen können im Prinzip alle. Von denen, die einfach mal ausprobieren wollen, wie weit man es schafft, bis zu jenen, die mit festem Vorsatz die komplette Strecke bewältigen wollen.

Ein weiterer Vorteil: Es gibt keinen Zeitdruck. Die Veranstaltung kommt bewusst ohne Ergebnisliste aus, im Vordergrund steht die Eigenverantwortung und die Bewegung an sich. Nicht zuletzt deshalb lautet das Motto „Live Love Move“ – wenn die große Bewegung an Abenteurern unterwegs ist.

Die Strecke bei der 6. Auflage der 24-Stunden-Tour Burgenland Extrem um den Neusiedler See. | BVZ

Da ist dann von „echten Extremsportlern“, die die Veranstaltung gerne zu Trainingszwecken nutzen und von denen die Schnellsten bereits nach rund neun Stunden im Ziel sind, bis zu Newcomern, die drei- bis viermal so lang an ihre Grenzen gehen, alles dabei.

Gut so, denn: „In jedem von uns steckt ein Abenteurer. Wir bieten hier ein gesichertes Abenteuer, befinden uns bis Samstagmittag (Anmerkung: also über 30 Stunden lang) mit 14 Autos auf der Strecke, haben über 100 Helfer zur Verfügung und verschiedene Labestationen,“ stellt Oberhauser klar.

In diesem Zusammenhang können sich interessierte Vereine, Gemeinden, etc. melden, wenn sie beispielsweise auf der Strecke eine Teestation für die Teilnehmer anbieten wollen.