Die Russin hatte erst am Mittwoch die Starterlaubnis für Pyeongchang erhalten und in ihrem ersten Bewerb am Sonntag über sechs Kilometer der sehbehinderten Biathletinnen gewonnen. Die Teilnahme von Lisowa unter neutraler Flagge wurde bereits mehrfach kritisiert, weil ihr Name im McLaren-Report zum Dopingsystem in Russland auftaucht. Nun hat die 25-Jährige bereits zwei Medaillen in Südkorea geholt.

Der Sieg im Langlauf-Bewerb über 15 km ging an die Weißrussin Swiatlana Sachanenka, die sich 7,8 Sekunden Ukrainerin Oxana Schyschkowa durchsetzte. Lisowa folgte mit 3:18 Minuten Rückstand auf Platz drei. Edlinger, die 4:27 auf die Siegerin verlor, war nach der Zieldurchfahrt so ausgepowert, dass sie sogar behandelt werden musste und nun für den Sprint am Mittwoch fraglich ist. Die 19-jährige Doppelweltmeisterin wurde von Krämpfen geplagt. "Ich kenne das von ihr", gab Trainer Wolfgang Egger aber rasch Entwarnung. "Wenn sie voll an ihre Grenzen geht, kann das passieren."

Wegen des einsetzenden Frühlings und der entsprechenden Wetterprognose für die nächsten Tage haben die Veranstalter die alpinen Riesentorlauf-Wettbewerbe auf Mittwoch vorverlegt. Die Rennen der Männer in den verschiedenen Klassen waren eigentlich für Samstag vorgesehen, die der Frauen für Sonntag. Da für diese Woche durchgängig Temperaturen im zweistelligen Bereich vorhergesagt wurden, fürchten die Organisatoren, dass die Piste am Wochenende in einem zu schlechten Zustand sein könnte. Am Mittwoch hätten eigentlich die Slalom-Bewerbe der Männer stattfinden sollen, diese werden nun auf einen noch festzulegenden Tag nach hinten verlegt.