Das im vergangenen Winter nicht in den Top drei der Weltcup-Gesamtwertung gelandete ÖSV-Team hat sich zuletzt drei Wochen in den USA und auf dem Rennhang in Carezza vorbereitet. Neocheftrainer Ingemar Walder hat dabei unter anderem Slalom-Olympiasiegerin Dujmovits überzeugt. "Julia war im Training extrem schnell. Sie muss aber auch darauf achten, nicht über das Limit zu gehen", meinte Walder über die Burgenländerin.

Dujmovits, in der Vorsaison als Zweite in Bad Gastein nur einmal auf dem Podest, will diesmal "Ausreißer nach unten" vermeiden. "Ich möchte eine konstante Saison fahren und meinen Fokus von Rennen zu Rennen neu legen", sagte die Goldmedaillengewinnerin von Sotschi.

Aber auch Sabine Schöffmann, Ina Meschik und der Rest des österreichischen Damenteams sind gewappnet. "Wir müssen uns vor keiner anderen Mannschaft verstecken", bekräftigte Walder. Die schärfsten Rivalinnen dürften wieder Ester Ledecka (CZE), Jekaterina Tudegeschewa (RUS) und die Schweizerinnen sein.

Herren-Team von Karl und Prommegger angeführt

Die Herrenmannschaft wird von den Routiniers Benjamin Karl und Andreas Prommegger angeführt. "Die beiden waren im Training auf einem hohen Level und schnell unterwegs. Aber auch Sebastian Kislinger, Lukas Mathies und Alexander Payer haben gezeigt, dass sie für Topresultate gut sind", sagte Walder vor dem Aufakt der Saison mit der WM im März in der Sierra Nevada (ESP) als Höhepunkt. Die Heimrennen im Gasteinertal gehen Mitte Jänner in Szene.

ÖSV-Aufgebot Weltcup-Auftakt am Donnerstag in Carezza (ITA):

Damen (6): Julia Dujmovits, Jemima Juritz, Ina Meschik, Claudia Riegler, Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing.

Herren (8); Arvid Auner, Benjamin Karl, Sebastian Kislinger, Lukas Mathies, Alexander Payer, Andreas Prommegger, Lukas Schneeberger, Johann Stefaner