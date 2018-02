„Der Fokus liegt aktuell voll auf den Olympischen Spielen, auf dem sogenannten Tag X. Alles andere ist für mich derzeit Nebensache“, fiebert Julia Dujmovits bereits ihrem Einsatz in Südkorea entgegen.

Vier Jahre nach ihrem ganz großen Triumph, dem Gewinn der Slalom-Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Sotschi, will sie auch jetzt wieder mitmischen, wenn es um die Vergabe der Medaillen geht. Gefahren wird allerdings nur noch im Riesenslalom, der Slalombewerb wurde gestrichen.

Dass es keineswegs einfach wird, dem ist sich Dujmovits jedenfalls bewusst: „Die Dichte ist hoch, es gibt einige Mädels, die Goldläufe hinunterbringen können. Die wesentliche Frage ist: Wer kann sein maximales Potenzial am Renntag abrufen. Mein Blickpunkt liegt darauf, alle meine Möglichkeiten für die Olympischen Rennen freizumachen, um dann – wenn es darauf ankommt – auf höchstem Level performen zu können.“

Mit den Bedingungen in Pyeongchang ist die 30-Jährige mehr als zufrieden: „Ich bin nun seit einer Woche hier. Der Eindruck ist super. Hier wurde wirklich alles in die Wege geleitet, damit es uns Athleten an nichts mangelt. Die Unterkunft ist perfekt ausgestattet und liegt direkt an der Skipiste, um uns die tägliche Anreise zu ersparen. Auch das Essen wird speziell an unsere Bedürfnisse angepasst. Der Schnee hier in Korea ist speziell, die Bedingungen sind gut – in den letzten Tagen konnte ich da schon erste wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Team ist ein Mega-Support, die Stimmung ist sehr ausgelassen. Jeder versucht zu helfen und wir haben eine sehr gute Zeit.“

„Wollen viermal das Bestmögliche abrufen“

Für den Eisenstädter Marco Rangl sind es die ersten Olympischen Spiele.

Der Anschieber im Viererbob-Team Österreich II ist bereits seit 5. Feber in Asien, hat sich gut eingelebt und spricht nach den absolvierten Trainingseinheiten von einer anspruchsvollen Strecke: „Die Bahn ist enorm schnell, wirklich fehlerfrei zu bleiben ist fast nicht möglich.“

Die Vorfreude auf die vier Läufe am Samstag und Sonntag steigt jedenfalls: „Wir fiebern dem Bewerb entgegen und wollen das Bestmögliche herausholen. Wenn man viermal alles gibt und sich am Ende nichts vorzuwerfen hat, dann wäre das sehr schön. Dann ist die Platzierung Nebensache.“ Nachsatz: „Weil dann wahrscheinlich etwas Gutes rauskommt.“

PyeongChang 2018

Julia Dujmovits

Donnerstag, ab 4 Uhr:

Qualifikation Snowboard Parallel-Riesenslalom*

Samstag, ab 4 Uhr: Finale Snowboard Parallel-Riesenslalom

* Parallel-Slalombewerb ist nicht mehr im Olympia-Programm.

Marco Rangl

Samstag, ab 1.30 Uhr:

Viererbob Herren 1. und 2 Lauf

Sonntag, ab 1.30 Uhr: Viererbob Herren 3. und 4. Lauf