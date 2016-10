BVZ: Sie haben das bestehende Programm zuletzt abgeändert. Warum?

Miriam Ziegler: Im Mai entschieden wir uns spontan für ein U2-Cover des Lieds „One“. Die Musik ist wunderschön, aber wir haben durch diese rasche Entscheidung nicht bedacht, dass diese Version einfach nicht genug Höhen und Tiefen in der Musik für ein viereinhalbminütiges Programm aufweist.

Wann haben Sie sich für die neue Variante entschieden?

Wir haben dieses Programm trotzdem über den Sommer hinweg trainiert und ihm eine Chance gegeben. Im August ist unser Choreograph wieder nach Berlin gekommen. Da haben wir dann zusammen fixiert, etwas Neues aufzubauen. Die Änderungen wären zu groß gewesen, so war es einfacher.

Neues Programm: Miriam Ziegler und Severin Kiefer wollen vor allem mit Konstanz auffallen. | BVZ, Gepa

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem topaktuellen Programm?

Dieselben, wie mit der zuerst einstudierten Kür. Dieses Jahr müssen wir vom Technischen her nichts völlig Neues lernen, sondern müssen die Elemente einfach nur verbessern. Der Fokus liegt also auf der Sauberkeit der Ausführung. Dabei ist die Musik eine enorme Unterstützung.

Was zählt bei der Musik?

Sie hat einen tragenden Charakter und passt zu uns, deshalb können wir uns gut auf die technischen Elemente konzentrieren. Im Kurzprogramm laufen wir zu „Turn to stone“ von Ingrid Michealsen und in der Kür zu verschiendenen Liedern von Mika. Der Plan für diese Saison ist, immer wieder stabile und gute Leistungen zu bringen, um mit unserer Konstanz aufzufallen. Außerdem werden wir in beiden Programmen wieder den dreifachen Lutz zeigen, das machen außer uns nur zwei weitere Paare auf der ganzen Welt.

" Wollten nicht unvorbereitet in den ersten Wettkampf gehen"

Bislang haben Sie noch keinen Wettkampf bestritten.

Wir haben die Zeit gebraucht, um in der neuen Choreographie sicher zu werden und wollten nicht unvorbereitet in den ersten Wettkampf gehen. In dieser Woche sind wir aber in Nizza (Anm.: Coupe de Nice, Mittwoch bis Sonntag) dabei.

Mit welchen Zielen?

Wir wollen durch gute Leistungen auffallen, auch wenn das Feld sehr stark ist. Zwar haben wir uns wieder ein Stück weiterentwickelt, aber die anderen auch. Die meisten unserer direkten Konkurrenten waren ebenfalls noch nirgends unterwegs und man wird erst im Laufe der Saison prognostizieren können, wo wir bei der EM im Jänner und bei der WM im März landen werden.

Wie wichtig werden diese Großereignisse für Sie?

Bei der WM werden auch die ersten Startplätze für Olympia 2018 vergeben und wir wollen unbedingt einen holen.

Interview: Jochen Schütz