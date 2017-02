Spezialist: Erich Altenburger ist seit 2001 als Teamarzt für den Österreichischen Skiverband aktiv – zuletzt hat er seine zweite Weltmeisterschaft erfolgreich hinter sich gebracht. Foto: GEPA | GEPA

Eintauchen vom Ordinationsalltag in die große Welt des Profi-Skisports – diese spannende Nebentätigkeit bietet sich Erich Altenburger.

Der gebürtige Eisenstädter zählt zum Pool jener Ärzte, die im Welt- sowie Europacup oder bei Großevents abwechselnd für Österreichs Skiverband aktiv sind.

Von Gold bis zum Unterschenkelbruch

Seit 2001 hat sich der Sportarzt und Unfallchirurg kontinuierlich hochgedient, bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz wurde er nun zum zweiten Mal nach 2015 (damals in Vail/Veaver Creek) als offizieller Teamarzt des ÖSV-Damenteams engagiert.

Altenburger betreute dort die Frauen bei allen Speed-Bewerben und werkte bis vergangenen Mittwoch in der Schweiz. Inklusive der Vorbereitung war er somit zwei Wochen im Dienst des ÖSV unterwegs.

Dabei erlebte der Mediziner, der bei den Rennen das Geschehen stets abrufbereit vom Startbereich aus im Blick hat, sämtliche Facetten eines spannenden Großereignisses hautnah mit. Von der Goldmedaille für Nici Schmidhofer im Super-G und Abfahrts-Silber für Stephanie Venier als positive Highlights bis hin zum Unterschenkelbruch von Mirjam Puchner als Gegenpol war alles dabei.

Training Seite an Seite mit Weltmeister Guay

Ein zufriedenstellendes Resümee konnte der 56-Jährige so oder so ziehen – trotz der Verletzung der Salzburgerin Puchner im Abfahrtstraining. Immerhin: „Die Erstversorgung und der Abtransport klappten sehr gut.“

Dass Schmidhofer Gold holte, mag für die Fans überraschend gekommen sein. Erich Altenburger hatte aber bereits seine ganz persönliche Vorahnung. Im Vorfeld der WM war er schließlich beim Training der späteren Weltmeisterin in Saalbach live dabei. „Da habe ich schon gesehen, dass sie sehr gut drauf ist – sie war somit auch mein WM-Tipp.“

Detail am Rande: Niemand Geringerer als der Kanadier Erik Guay, also der spätere Herren-Super-G-Weltmeister, trainierte ebenfalls zufällig quasi Seite an Seite mit ihr in Saalbach. Schmidhofer sei da zeitlich „gar nicht weit weg von ihm“ gewesen – eine mögliche zusätzliche Moralinjektion vor dem Goldlauf in St. Moritz.

Übrigens: Wer glaubt, dass bei Altenburgers Tätigkeit jede Menge Zeit für freies Skifahren am Rande der Arbeit bleibt, der irrt. Das war nicht drin – obwohl er die Brettln natürlich stets an seiner Seite hatte. „Es war eine tolle WM, aber entspannt war da nichts. Leider war kein einziger Schwung mit Skistöcken möglich. Dabei hatte ich für den Fall der Fälle sogar bis zu den Tourenski alles mit.“ Besagtes Privatvergnügen soll aber noch rechtzeitig vor dem Frühling nachgeholt werden.