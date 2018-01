Eine Woche nach dem tollen Saison-Auftakt mit dem Sieg beim Eurasia-Cup nahm Bernd Wiesberger beim ersten Bewerb auf der European Tour 2018 sofort den Schwung mit.

Eine starke 67er-Runde bedeute nach der Start-Runde lediglich einen Schlag Rückstand auf Platz eins. Auch am zweiten Tag konnte der Südburgenländer weiterhin beständiges Golf zeigen. Eine 68er blitzte letztlich am Score-Board auf, die Wiesberger aber nicht restlos zufrieden stimmte. Das Ende von Runde zwei hätte für seinen Geschmack durchaus besser laufen können, trotzdem schuf er sich als Sechster eine gute Ausganglage für den Moving Day. An diesem ließ der Oberwarter jedoch einige Chancen liegen, rutschte mit einer 69er-Runde aus den Top Ten und musste somit am Finaltag von Platz 12 zur Aufholjagd starten. Diese sah zunächst gut aus. Schon am zweiten Loch gab es ein Birdie. Die Hoffnung auf eine Verbesserung im Ranking erhielt aber rasch einen doppelten Dämpfer. Zwei Bogeys auf der Vier und auf der Fünf brachten den Burgenländer unter Druck.

Am Ende konnte Österreichs bester Golfer zwar noch einen Schlag gutmachen, aber die schwächste Runde des Turniers (72) ließ nicht mehr als Rang 15 zu.

Unter dem Strich war es ein großteils solider Auftritt von Bernd Wiesberger, der aber durchaus noch Luft nach oben hat. Den Sieg beim HSBC Championship sicherte sich der Engländer Tommy Fleetwood.