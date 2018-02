Er muss sie wieder verschieben, die Pläne für den Comeback-Zeitpunkt im professionellen Fußball . Dominik Doleschal, 28 Jahre aus Deutsch Tschantschendorf, arbeitet aktuell wieder in Deutschland an seiner möglichen Rückkehr.

In der Vergangenheit waren es zwei Kreuzbandrisse und ein langwieriges Problem an der Hüfte, das den Südburgenländer während seiner Zeit als Profi beim SV Mattersburg (seit Winter 2008 stand er im dortigen Kader) immer wieder zurückwarf.

Ende Juni 2017 haben sich die Wege des SVM und „Dole“ offiziell getrennt. Seitdem ist er auch vereinslos und arbeitet auf eigene Faust daran, wieder fit zu werden.

Doleschal hatte sich von einer Schleimbeutel-Operation am Knie im vergangenen Winter nicht wie gewünscht erholt und ließ das Problem schließlich im Sommer vom deutschen Kniespezialisten Ulrich Boenisch beheben. Was folgte, war individuelles Arbeiten am Comeback, das nun allerdings erst für Sommer angedacht werden kann.

Nächster Zielzeitpunkt Sommer „realistisch“

„Körperlich bin ich in einem guten Zustand, allerdings zwickt es im Knie. Beim letzten MR-Termin hat man etwas gesehen - gut möglich, dass noch ein kleiner Eingriff nötig sein wird.“

Was die Zuversicht des Kämpfers steigern lässt, sind die Begleitumstände: „Ich habe mir eigentlich gedacht, dass der Knorpel im Knie kaputt ist. Auf den Bildern hat man aber gesehen, dass sich der gut erholt hat. Es kann sein, dass eine Narbe die Ursache für das Zwicken ist – das ist einfach zu beheben und somit das Gute an der Sache. Es hat mich richtig gefreut, dass das Knie an sich nicht das Problem macht.“ Derzeit ist Doleschal in Deutschland unter den Fittichen von Physiotherapeut Mike Steverding.

Noch im Herbst hatte der offensive Mittelfeldspieler geplant, Ende der Frühjahrsvorbereitung voll einsteigen zu können. Jetzt sagt er: „Realistisch ist ein Comeback im Sommer.“ Dass das ständige Verzögern und Problemlösen eine mentale Belastung darstellt, ist klar. Aufgeben will „Dole“ aber nicht, denn: „Ich will es nach wie vor wissen, deshalb nehme ich das auch auf mich. Eine Freude ist das ständige Einzeltraining nicht, aber ich bin nach wie vor überzeugt davon, ein Comeback zu schaffen.“