Einleitend kurz die knackigen Fakten der Tour: Alle Teilnehmer konnten auswählen, welche Distanz sie in Angriff nehmen – entweder den Original Trail mit 120 Kilometern, den Final Trail mit 60 Kilometern – beide Distanzen zu Fuß – oder den Lakemania-Trail mit 360 Kilometern (mit dem Rad). Zu diesen gewaltigen Distanzen gesellten sich Temperaturen um die Null Grad – doch für die Grenzgänger der Tour war das alles eher Ansporn denn Hindernis.

„Hierher kommen viele alleine und gehen dann mit Freunden wieder nachhause. Das zeigt auch den Spirit dieser Veranstaltung.“Michael Oberhauser

Unfassbare 3.500 Teilnehmer aus 21 Nationen reisten an, um beim Mega-Event rund um den Neusiedler See dabei zu sein. „Es war einfach genial. Fantastisch, wie viel Resonanz diese Veranstaltung europaweit mittlerweile hat. Wir sind total happy“, so Michael Oberhauser, neben Josef Burkhardt und Tobias Monte Veranstalter des Events.

Interessant: Vom Spitzensportler bis zum Bewegungsstarter war alles am Start: „Auch das ist bei uns kein Problem. Da es bei dieser Veranstaltung keinen Wettbewerbsdruck gibt, herrscht auch ein ganz anderer Teilnehmergeist. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen, jeder sucht seinen eigenen Grenzbereich. Hier geht es nicht um Platzierungen oder darum, wer Erster ist. Das ist sicher mit ein Grund, warum das Event für so viele Leute interessant ist.“

Die 24-Stunden-Extrem-Tour zog auch diesmal wieder alle Altersklassen an, von 18 bis 84-jährigen Personen war alles breit gestaffelt dabei. „Das ist auch ein immens positiver Fakt. Hier werden wirklich Freundschaften geschlossen, die Leute tauschen sich aus, egal wie alt man ist. Dieses Event verbindet wirklich auch Generationen“, freut sich Oberhauser, der zufrieden ergänzte und an den Spirit „Live, Love, Move“ erinnerte: „Man kommt allein hierher und geht mit Freunden wieder nach Hause. So soll es aber auch sein, das ist unser Credo und auch der Kern dieser Veranstaltung.“

School of Walk war ein voller Erfolg

Zum ersten Mal konnten 2018 auch Schülerinnen und Schüler von 12 bis 15 Jahren bei diesem Riesen-Event dabei sein. 515 Youngsters ließen sich diese einmalige Chance nicht entgehen und spulten ihre 30 Kilometer bravourös ab.

Michael Oberhauser und Co. zeigten sich begeistert: „Die Kids haben das toll gemacht und waren mit Begeisterung dabei. Ein Lob auch an das Bundesheer und die Polizeischüler, die die Burschen und Mädchen entlang der Strecke begleitet haben. Sie standen mit Rat und Tat zur Seite. Schön zu sehen, wie hier auch Barrieren abgebaut wurden, sich jeder akzeptiert und gleich fühlte. Das tut gut und freut uns sehr.“

Nach dem Erfolg in diesem Jahr startet übrigens schon die Planung für die achte Auflage der Tour im Jahr 2019. An der Resonanz wird es jedenfalls nicht scheitern …