Am 26. Jänner 2018 startet die siebente Auflage der 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour, der mittlerweile größten Winterextrem-Wanderung Österreichs.

Einmal rund um den See. Die komplette Umrundung des Neusiedler Sees führt von Oggau weg über alle angrenzenden Orte bis zum Ziel, das sich dann wieder in Oggau befindet. | BVZ, zVg

Neben dem Original-Trail (120 Kilometer), dem Final-Trail (60 Kilometer), dem 224-Meilen-Lakemania-Trail (340 Kilometer Radfahren) ist diesmal erstmals ein zusätzlicher Startort exklusiv für Schülerinnen und Schüler ab zehn Jahren im Programm – der „School of Walk“. Und dafür haben sich bereits mehr als 500 Schüler angemeldet.

3.500! Ein Rekordfeld beim „Top-9-Event“

„Eine wirklich tolle Zahl, bereits jetzt steht“, so Organisator Michael Oberhauser, der sich auch über zwei weitere Punkte freut. Das Starterfeld, das aus halb Europa an den Neusiedler See strömt, beläuft sich mittlerweile auf knapp 3.500 Teilnehmer. Dieses Event ist damit weiterhin der größte Outdoor-Bewerb des Landes und hat es sogar in eine ganz spezielle Wertung geschafft.

Auf www.bergwelten.com hat es die Extrem-Tour rund um den Neusiedler See unter die besten neun Extrem-Events weltweit geschafft. Darunter sind neben zwei weiteren Österreich-Bewerben, dem Eisklettern in Osttirol und dem Stoabergmarsch in Salzburg, auch Veranstaltungen in Kanada, Südafrika oder Norwegen. Oberhauser: „Eine extrem coole Sache für das Event und auch für uns.“