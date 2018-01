Häufig gestellte Fragen zur BVZ-Sportlerwahl.

Können mehrere Kategorien am Stimmzettel ausgefüllt werden?

Selbstverständlich, das ist sogar erwünscht. Bestenfalls könnt ihr gleichzeitig für Ihre Lieblinge in allen vier Kategorien ausfüllen.

Ab wann ist eine Stimme gültig?

Zumindest eine Kategorie muss pro Stimmzettel vollständig handschriftlich ausgefüllt werden.

Sind Abkürzungen erlaubt?

Namen, Sportart und Verein sind vollständig anzuführen. Abkürzen könnt ihr den Bezirk, konkret mit NSD (Neusiedl), EIS (Eisenstadt), MAT (Mattersburg), OPU (Oberpullendorf), OW (Oberwart), GÜS (Güssing) und JEN (Jennersdorf).

Kann ich sowohl handschriftlich, als auch online abstimmen?

Ja, hier gibt es keinen Unterschied. Am Ende werden alle Stimmen zusammengezählt.

Welchen Bezirk muss ich angeben – den des Wohnorts oder den des Vereins?

Das bleibt euch überlassen. Es kommt ganz darauf an, wie groß der Bezug zu dem jeweiligen Bezirk ist. Sollte es Stimmen für einen Sportler/eine Sportlerin/eine Gute Seele/ein Nachwuchsteam in verschiedenen Bezirken geben, werden diese am Ende zusammengezählt und dem Bezirk zugeordnet, für den die meisten Stimmen abgegeben wurden.

Habt ihr weitere Fragen? Dann schreibt uns uns einfach unter sportlerwahl@bvz.at

Hier geht es direkt zur BVZ-Sportlerwahl!