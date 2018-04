Österreichs Nationalteam hat am Donnerstag im Rahmen der WM-Quali das Heimspiel gegen Serbien in der Südstadt bestritten. Die Mannschaft von Coach Dominik Thalhammer kam dabei über ein 1:1 nicht hinaus und liegt nach vier Spieltagen bereits fünf Punkte hinter Leader Spanien auf Rang drei.

Nur der Gruppenerste ist fix für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich qualifiziert. Die vier besten Zweiten der sieben Gruppen spielen sich im Zuge eines Play-offs noch einen weiteren Platz aus.

Am Dienstag muss beim nächsten Spiel (abermals in der Südstadt) daher schon ein Heimsieg gegen Spanien her – eine extrem schwere Aufgabe.