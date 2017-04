Dem 31-Jährigen gelang beim ersten Golf-Major-Turnier des Jahres kein Schlaggewinn, drei Bogeys und ein Doppelbogey summierten sich auf dem Par-72-Kurs zum Gesamtscore von 77 Schlägen.

"Die Bedingungen waren wie erwartet relativ schwer. Durch den böigen Wind war es schwer die Schläge einzuschätzen und Bälle richtig am Grün zu positionieren", sagte Wiesberger nach der Runde und erklärte: "Leider habe ich am Anfang im kurzen Spiel ein paar Fehler eingebaut und musste frühe Bogeys hinnehmen."

Vom Abschlag habe er sich aber trotz des starken Windes wohlgefühlt, betonte der Oberwarter. "Die Schläge ins Grün waren aber nicht zwingend genug und erspielte Chancen konnte ich nicht nutzen. Bei derart schwierigen Bedingungen passieren Fehler, leider konnte ich diese heute nicht ausbessern."

Er habe aber trotzdem Vertrauen in sein Spiel, betonte der Österreicher, der bei seinen beiden vorhergehenden Masters-Starts jeweils den Cut geschafft hatte. Wiesberger versprach: "Ich werde morgen voll angreifen und versuchen, die Chancen bestmöglich zu nutzen."

Überraschend auf Platz eins nach dem ersten Tag steht der US-Amerikaner Charley Hoffman. Der Weltranglisten-52. benötigte lediglich 65 Schläge und führt das Turnier souverän an. "Es war wie ein Traum", schwärmte er nach seiner Glanzleistung.

Hinter Hoffman steht Landsmann William McGirt auf Platz zwei. Der 37-Jährige, Platz 53 in der Weltrangliste, feiert sein Masters-Debüt und zeigte beim traditionsreichen Turnier mit 69 Schlägen bisher keine Schwächen. "Ich war nicht aufgeregt und hatte keine Probleme mit dem Wind", sagte McGirt. "Ich liebe es, wenn die Bedingungen hart sind." Dritter ist der Brite Lee Westwood mit 70 Schlägen.

Für den Top-Favoriten Dustin Johnson war der Traum vom ersten Masters-Titel seiner Karriere und dem grünen Sieger-Jackett schon vor dem ersten Abschlag vorbei. Der Weltranglistenerste aus den USA musste seinen Start wegen einer Rückenverletzung absagen. Eine Minute vor seiner Startzeit gab der dominierende Golfer der vergangenen Wochen den Rückzug beim mit zehn Millionen Dollar dotierten Turnier bekannt. "Ich wollte spielen, aber ich kann einfach nicht schwingen", klagte Johnson.

Der 32-Jährige war am Vorabend des Masters in seinem angemieteten Haus auf der Treppe ausgerutscht und hart auf den Rücken gefallen. Johnson klagte danach über starke Schmerzen. "Das nervt", sagte Johnson. "Ich spiele gerade das beste Golf meiner Karriere. Dies ist eines meiner Lieblingsturniere im Jahr. Und dann passiert mir so ein blöder Unfall. Das nervt. Das nervt wirklich."