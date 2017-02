Anna du bist Eishockeyspielerin. Warum hast du dich für diesen wilden Sport entschieden?

Anna: Mit 4 Jahren habe ich zum ersten Mal ein Eishockeymatch besucht. Als wir später nach Wiener Neustadt gezogen sind, hat mich ein Freund zu einem Eishockeytraining in seinen Verein mitgenommen. Ich wollte sofort anfangen! Eishockey ist wild, aber schön!

Seit wann spielst du nun schon Eishockey?

Ich spiele nun seit 9 Jahren in verschiedenen Vereinen. Seit dieser Saison sogar in der Gruppe der Erwachsenen und da habe ich meistens ein Match am Wochenende. Die Teams sind gemischt, wobei klarerweise mehr Burschen als Mädchen in der Mannschaft spielen.

Wie viele Mädchen gibt es denn überhaupt, die Eishockey spielen?

In Wien sind wir in meiner Altersklasse 4 Mädchen. Bei den Jüngeren gibt es ein paar mehr.

Wie war der Dreh für dich? Was war deine Herausforderung?

Es war sehr anstrengend, da ich ja normalerweise im Tor stehe. Als Tormann läuft man ja nicht so viel am Eis... An einem Drehtag mussten wir eine Szene sicher 10 Mal drehen, nämlich beim Bully – das ist, wenn der Puck aufs Eis geworfen wird. Wir mussten sofort wegsprinten und gleich wieder zurück. Das war wirklich sehr anstrengend für alle.

Wie bist du zu dem Dreh gekommen?

Ich wurde von meiner Vereinsbetreuerin angesprochen, dass es hier die Möglichkeit gibt, bei einem Werbefilm mitzumachen. Daraufhin habe ich ein Castingvideo zu Hause gedreht und eingeschickt. Ich habe nicht erwartet tatsächlich genommen zu werden! Als mich die Agentur kontaktiert hat, war ich schon sehr aufgeregt! Dort hatte ich ein Gespräch mit dem Regisseur und das war’s!

Bist du sonst auch so cool?

Ich hoffe doch...

Hat dich das beim Dreh des Spots an deine eigene Situation erinnert?

Auf alle Fälle. Die Szene, als der Trainer mit mir geredet hat, habe ich fast 1 zu 1 auch erlebt. Ich wäre zu schlecht und er hat mir auch gesagt, ich sollte mir etwas anderes suchen.

Gab es einen Moment, wo du daran gedacht hast, aufzuhören?

Ja. Das war zu einer Zeit, in der ich bei Matches nie dran gekommen bin. Immer war der Einsergoalie im Tor und ich bin nur auf der Ersatzbank gesessen. Da habe ich schon daran gedacht, den Hut drauf zu werfen. Meine Eltern haben mich motiviert weiterzuspielen. Erst als ich den „Caps“-Verein (Anm.d.Red.: die Vienna Capitals) sowieso verlassen musste, weil ich zu alt wurde und als Mädchen nicht in der nächsten Klasse spielen konnte, habe ich einen Verein gefunden, der mich auch im Match eingesetzt hat. Und – peng – im Jahr darauf haben wir dann die Österreichische Bundesmeisterschaft gewonnen!

Was ist dein #glaubandich Moment, wenn du mal zweifelst?

Dann denke ich an meinen Lieblingstormann, Tuukka Rask, ein Spieler in Amerika. Der würde auch nie aufgeben – obwohl er es auch nicht immer leicht hatte. Und dann mach‘ ich einfach weiter. Ich möchte auf internationalem Level spielen. Das ist halt sehr schwierig. Es ist ja schon schwierig, im Nationalteam aufgenommen zu werden, vor allem bei den Damen. Aber das ist mein Ziel. Ich wäre gerne 2017 schon zur U 18 WM mitgefahren. Aber im Nationalteam sind im A-Team leider zu viele Tormänner, die älter und erfahrener sind als ich. Da muss ich noch sehr viel an mir arbeiten.

Eine letzte Frage noch: Wie schlimm sind Bodychecks wirklich? Das sieht ja immer sehr brutal aus...

Also unser Trainer schaut sehr darauf, dass vor allem die Burschen lernen wie man checkt. Zum Beispiel darf ein Spieler nie mit dem Rücken zum Spiel stehen. Sonst kann es schon passieren, dass er gecheckt wird. Aber durch das spezielle Training passiert kaum etwas im Match.