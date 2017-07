Didi Heger

„Ich war völlig überrascht, als ich den Anruf bekam“, erklärte FSG-Trainer Dietmar Lueger, der nach einer Vorstandssitzung in dieser Woche von seinem Rauswurf informiert wurde. Als Grund für die Trennung nennt Präsident Werner Schadelbauer Auffassungsunterschiede, was die Kaderzusammenstellung betrifft.

„Natürlich fällt so eine Entscheidung gerade nach dem Erreichen des Meistertitels sehr schwer. Wir haben aber das Ziel vorgegeben, die einheimischen Spieler mehr zu fördern, das ist unserer Meinung nach zu wenig passiert und der Trainer machte auch nicht den Eindruck, dies in Zukunft ändern zu wollen“, so der Präsident.

"War ein tolles Jahr"

Trainer Dietmar Lueger war naturgemäß enttäuscht, blickt aber trotzdem auf eine gelungene Premierensaison der FSG zurück: „Es war ein tolles Jahr, ich durfte mit vielen tollen Leuten zusammenarbeiten. Es tut mir leid, dass ich beim mit mir vereinbarten Ziel, den Aufstieg in die BVZ Burgenlandliga, nicht mehr mithelfen kann.“

Der Verein steht schon in Verhandlungen mit potenziellen neuen Trainern, ein Entscheidung soll, laut Präsident Schadelbauer, in den nächsten Tagen fallen.