BVZ: Sie sind seit 2012 BFV-Boss. War 2016 eines der besseren oder der schlechteren Jahre?

Gerhard Milletich: 2016 war überschattet vom tragischen Ableben unseres Mitarbeiters Klaus Weber. Das hat uns sehr getroffen. Es muss aber weitergehen, deshalb sondieren wir auch derzeit die Nachbesetzung.

Zudem scheidet Geschäftsführer Simon Knöbl mit Jahresende aus.

Unser langjähriger Mitarbeiter Karl Schmidt soll ihm nach Möglichkeit folgen, wenn die Rahmenbedingungen passen. Da wird es auch zeitnah eine Entscheidung geben.

Knöbls Abgang wurde nach einer Vorstandssitzung verlautbart, in der ihm das völlige Vertrauen abgesprochen wurde. Wie sehr rumort es im Verband tatsächlich?

Es gab Teile im Vorstand, die mit Simon Knöbl nicht zurechtgekommen sind. Das war dann das Ergebnis daraus. Persönlich bedauere ich den Abgang, weil er für mich ein Top-Mann ist. Trotzdem sehe ich das Thema gelassen. Oberste Priorität genießt immer die Arbeit im Verband. Wir sind auf einem guten Weg.

Mehrheitlich kam der Vertrauens-Entzug aus dem Süden des Landes. Sie selbst stammen als Parndorfer aus dem Norden, auch Knöbl ist dem Norden zuzuordnen. Spüren Sie persönlich ein Nord-Süd-Konfliktpotenzial?

Generell gibt es schon immer wieder regionale Vorstöße, um gewisse Vorstellungen umzusetzen. Trotzdem geht es mir immer um den BFV und die gesamtheitlichen Interessen.

Dafür kehrt mit Hans Füzi der ehemalige Sportliche Leiter der Fußballakademie Vollzeit zum Verband zurück, um die BFV-Nachwuchsschiene mit den Einrichtungen FTT, BAZ und LAZ wieder neu zu beleben.

Wir können einerseits nun wieder auf sein komplettes Fachwissen zurückgreifen. Andererseits ist Füzi auch organisatorisch sehr stark und kann viel beitragen, dass der BFV sportlich künftig gut aufgestellt ist.

Die finanzielle Beteiligung des BFV an der Fußballakademie wurde 2016 von 20 auf 10 Prozent reduziert. Den Hauptanteil übernehmen das Land und der SV Mattersburg. Soll früher oder später der Komplettausstieg folgen?

Nein. Der Fußballverband ist ja der Lizenznehmer – und die Akademie ist eine fantastische Einrichtung, zu der wir uns immer bekannt haben. Nun können wir das Ganze auch wirtschaftlich seriös mittragen.

Sportlich bleibt 2016 vor allem die lange unbeantwortete Aufstiegsfrage in der BVZ Burgenlandliga im Kopf. Meister Eberau verzichtete, auch dahinter fand sich kein Klub, der in die Ostliga wollte – ergo gab es keinen Aufsteiger aus dem Burgenland. Wie sehr hat das dem BFV geschadet?

Es war nicht unbedingt positiv, ist aber zur Kenntnis zu nehmen. Ich gehe jedoch davon aus, dass das eine einmalige Sache war und wir dieses Problem in naher Zukunft nicht mehr haben werden.

Weil der Meister zum Aufstieg verpflichtet wird?

Nein. Wir werden niemand zum Aufstieg nötigen. Sonst wäre der BFV auch mitverantwortlich für die Gebarung des Vereins. Es kann nicht sein, dass wir Klubs in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Zwang nach oben darf es keinen geben.

Warum schreckt der mögliche Gang nach oben einen burgenländischen Top-Klub überhaupt ab?

Besonders gravierend ist die Auflage, eine Zweiermannschaft gründen zu müssen – das ist mit sehr viel Aufwand verbunden und bei Vereinen ohne die nötige Struktur eine echte Belastung.

Der im vergangenen Juni neu gegründete „SC Eisenstadt 1907“ will als Nachfolgeklub des ehemaligen Ostliga-Traditionsklubs ab Sommer in der 2. Klasse Nord durchstarten. Mit Paul Scharner als Obmann – und einem breit angelegten Konzept. Das soll im neuen Jahr präsentiert werden.

Es würde mich freuen, wenn sich der SC Eisenstadt so aufstellt, dass die Auflagen erfüllt werden und der Verein die hiesige Fußballszene bereichert.

Vor allem für eingefleischte SCE-Fans wäre dann wieder ein Hauptstadtverein aktiv.

Ganz so sehe ich das nicht, denn es gibt ja mit St. Georgen einen Klub, der in Eisenstadt im Ortsteil St. Georgen spielt und auch sehr gute Nachwuchsarbeit betreibt. Aber keine Frage: Eisenstadt verträgt schon zwei Vereine.

Fenz

Im Vorjahr machte das Gerücht die Runde, dass der BFV einen Standortwechsel ins VIVA-Landessportzentrum andenke.

Diese Frage stellt sich aktuell nicht. Es ist aber richtig, dass die Erhaltung des Hauses und der Plätze sehr viel Geld kostet und es wirtschaftlich vielleicht günstiger wäre, sich irgendwo anzuschließen oder einzumieten.

Der SV Mattersburg ist in der Tipico Bundesliga stark abstiegsgefährdet. Wie wichtig wäre der Klassenerhalt in der obersten Liga für unseren Fußball im Burgenland?

Ganz wichtig, denn dadurch ist Spitzensport weiterhin im Burgenland zu Hause. Wir brauchen für die Fußballkakademie und den BFV einen entsprechenden Leitklub, das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor.

Zwei Etagen weiter unten hat sich der SC Ritzing in der Regionalliga Ost für den Aufstieg in die Erste Liga positioniert.

Ich bin überzeugt davon, dass sie Meister werden und auch die Lizenz kriegen – sie sollten da mittlerweile genug Erfahrung haben.

Die Mittelburgenländer sind somit aktuell auch die klare Nummer zwei im Land. Das war in der Vergangenheit stets Parndorf, wo Sie ja als Obmann tätig sind. Ärgert Sie das?

Ich habe so viel Erfahrung, um das Ganze völlig emotionslos betrachten zu können – und ich kann definitiv damit leben, dass Ritzing jetzt die Nummer zwei im Land ist. Wir haben in Parndorf einiges geändert und versuchen, noch mehr über den Nachwuchs Spieler aus der Region aufzubauen. Das sieht nicht so schlecht aus – und wir wussten, dass wir derzeit nicht mit der Spitze mithalten können.

Wohin soll der Weg mit Parndorf langfristig führen?

Der Verein muss so aufgestellt sein, dass er irgendwann ohne mein persönliches Zutun lebensfähig ist. Das hat Priorität.

Auf welchem Niveau?

Infrastrukturell sollten wir im neuen Jahr mit unserem Trainingszentrum für Kinder fertigwerden. 2019 feiern wir unser hundertjähriges Bestandsjubiläum. Da wollen wir den gesamten Prozess abgeschlossen haben – einerseits infrastrukturell, andererseits eine durchgehende starke Nachwuchsabteilung, wo wir auf Eigenbauspieler zurückgreifen können. Können wir viele Spieler auf Regionalliga-Niveau herausbringen, dann werden wir uns in weiterer Folge höhere Ziele stecken.