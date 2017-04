Die europäischen Profiligen (EPFL) haben im Zuge ihrer Hauptversammlung in Porto erneut ihre ernsthaften Bedenken bezüglich der Reform der Klubbewerbe der Europäischen Fußball-Union (UEFA) geäußert.

Georg Pangl, Generalsekretär der europäischen Profiligen. Foto: Ivansich | Ivansich

Georg Pangl, EPFL-Generalsekretär aus Stotzing: „Es ist davon auszugehen, dass ab der Saison 2018/2019 die wirtschaftliche und sportliche Schere zwischen den großen Klubs und dem Rest Europas noch stärker als bisher auseinandergehen wird.“

Zur Erinnerung: Unter anderem garantiert die Reform den vier größten Ligen Europas (Spanien, Deutschland, England, Italien) ab 2018 je vier Fixplätze für die Champions League. Macht 16 Startplätze – bisher waren es elf. Dementsprechend wird künftig auch der finanzielle Kuchen aufgeteilt, nicht nur das: Auch aufgrund der Anzahl historischer Titel werden künftig weitere Millionen fließen.

Für kleinere Länder wird der Zugang zur Königsklasse somit noch schwerer – jene, die es doch schaffen, erhalten laut Pangl dann Preisgelder in der Höhe von rund 30 bis 40 Millionen und mehr. „Das bedeutet wiederum eine Verzerrung sowie Zerstörung des Wettbewerbs in den nationalen Ligen.“ „Serienmeister“ wie Olympiakos, FC Basel oder Shaktar Donetsk hätten dann überproportional viel Geld zur Verfügung, um ihre Ligen zu dominieren.

Einige Klubs aus den kleineren Ligen schaffen letztlich noch die Quali für die Europa League, der große Rest der rund 1.000 Vereine in Europa werde über die sogenannten Solidaritätszahlungen entschädigt. „Diese sind insgesamt niedriger als das Preisgeld für den Sieger der UEFA Champions League. Pro Klub ergibt sich in manch kleinen Ligen ein Betrag von 30 bis 40.000 Euro pro Jahr – gewidmet für die Nachwuchsförderung …“ .

Seitens der EPFL wurde nun (erstmals seit Bestehen) für 6. Juni in Genua eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Bis dahin wollen Pangl und Co. am Verhandlungstisch aktiv bleiben. Druck könne man etwa durch das ausgesetzte „Memorandum of Understanding“ zwischen der EPFL und der UEFA ausüben. Darin war geregelt, dass nationale Ligen nicht zeitgleich zu UEFA-Klubbewerben spielen.

Mittlerweile können sich alle Länder frei entscheiden, ob sie ihre Partien parallel zur Europa League oder Champions League austragen wollen – was den Wert der TV-Rechte verringern würde. Ob dieser Joker in dem Fußball-Machtspiel alleine ausreicht, bleibt freilich dahingestellt. -febe-