Fußball-Österreich ist sie nach wie vor lebhaft in Erinnerung: die falsche Entscheidung des Schiedsrichter-Teams am vergangenen Donnerstag beim Europa-League-Semifinalrückspiel Salzburg gegen Marseille in der Verlängerung.

Der Schuss eines Gäste-Akteurs wurde eindeutig von einem Mitspieler ins Torout gelenkt – aus dem zu Unrecht verhängten Eckball fiel jenes Tor zum 2:1, das den Franzosen den Finaleinzug bescherte.

„Wenn wir jetzt beginnen, jeden falschen Pfiff zu hinterfragen, dann nervt das einfach.“Günter Benkö

Bereits im Halbfinale der Champions League wurde seitens der ausgeschiedenen Klubs Bayern und Roma kritische Stimmen ob nicht gegebener Elfer laut. Kurzum: Der seit Jahren geforderte Videobeweis – in dieser Saison als VAR („Video Assistant Referee“) testweise in Deutschland und Italien im Einsatz – ist wieder in aller Munde.

Dass technische Hilfsmittel bei den Entscheidungen der Unparteiischen immer mehr forciert werden, steht fest. Doch wie weit soll bei Fußballspielen die Überwachung von außen gehen können?

Burgenlands Schiri-Boss Günter Benkö bleibt beim Thema Videobeweis eher defensiv. | BVZ

Günter Benkö, Österreichs bekanntester (Ex-)Schiedsrichter und aktueller Obmann des Burgenländischen Schiedsrichterkollegiums, zählt zum konservativen Flügel dieses polarisierenden Themas. Er sagt: „Schiedsrichter-Fehlentscheidungen gehören einfach zum Fußball dazu. Wenn wir jetzt beginnen, jeden falschen Pfiff zu hinterfragen, dann nervt das einfach.“

Auch die vor dem Gegentor beim Salzburg-Match getroffene Fehlentscheidung fällt laut Benkö in diese Kategorie. „Ich kann das aus Schiri-Sicht beurteilen. Das war nicht so leicht zu erkennen. Einige Spieler haben sich weggedreht, es ist schnell gegangen.“ Schuldfrei sei das Referee-Team freilich trotzdem nicht. „Der Assistent hätte das sehen müssen.“

Videobeweis „light“, Hand ohne Diskussion

Und doch will der Rauchwarter diese Szene nicht als „spielentscheidend“ werten. Stichwort: Salzburg hätte dann ja den Corner auch besser verteidigen können.

Spielentscheidend seien für Benkö nur jene Situationen, bei denen es unmittelbar um ein Tor gehe. „Ich kann mir vorstellen, dass das Sinn macht, wenn es bei der Frage Tor ja/nein eine klare Fehlentscheidung gibt und von außen dann geholfen wird. Bei der Frage Elfer ja/nein oder auch beim Thema Handspiel ja/nein finde ich das nicht.“

Ständige Wartezeiten für die Fans oder die fehlende Auflösung der umstrittenen Szene über die Videowall („Das wäre transparent, so aber bleiben die Leute im Stadion im Unklaren.“) stören Benkö. Den 62-Jährigen stören aber auch andere Punkte, die dem modernen Spiel schaden:

Handspiel. Hier würde der Ex-Internationale die Regel vereinfachen. „Hand ist Hand – egal, ob die Bewegung natürlich oder unnatürlich ist.“

Auswechslungen. „Es ist eine Unart, dass Spieler absichtlich über den halben Platz traben und vorsätzlich bremsen. Man müsste dort raus, wo die Seitenlinie am nächsten ist.“

Luftzweikämpfe. Im mittlerweile so athletischen Kick ist es Usus, dass die Arme bei Kopfballduellen mit in die Höhe gehen. Nicht selten landet dann die Hand oder gar der Ellbogen im Gesicht, geahndet wird aber nicht immer. Benkö: „Natürlich müssten die Fußballer dann auch ihre Spielanlage verändern. Aber wenn man rigoros durchgreifen würde, könnte Normalität einkehren.“

Was rigoros bedeutet, spricht Benkö, der bei der WM 1998 im Spiel Südkorea gegen Mexiko als erster Schiri die damals neu eingeführte Regel (Ausschluss bei einem Tackling von hinten) anwandte, ebenfalls klar aus: „Rot und auf Wiederschauen“.