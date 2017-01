Rooneys Rekordtor zerstörte Stoke-Traum vom Sieg .

Wayne Rooney, neuer Rekordtorschütze Manchester Uniteds, hat seinem Verein am Samstag in der 94. Minute einen Punkt gerettet. In Stoke-on-Trent erzielte der eingewechselte Stürmer aus einem Freistoß seinen 250. Treffer im United-Trikot, der den 1:1-Ausgleich bedeutete. Dabei hatten die Gastgeber nach einem "Assist" von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic die längste Zeit wie die Sieger ausgesehen.