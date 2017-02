26 Jahre schon führt beim Burgenländischen Fußballverband (BFV) praktisch kein Weg an Karl Schmidt vorbei – und das liegt nicht nur an seinem Platz in der Zentrale am Hotterweg in Eisenstadt, den man beim Betreten der Büros unweigerlich zuerst kreuzt. Der Mörbischer ist als hauptverantwortlicher Mitarbeiter für den Erwachsenen-Spielbetrieb und das Meldewesen die Dreh- und Angelscheibe im operativen BFV-Geschäft.

„Jetzt bin ich eben direkt dabei“

Und doch stand Schmidt auf der hierarchischen Ebene stets in der zweiten Reihe. Das hat sich seit Anfang des Jahres geändert. Der 57-Jährige ist neuer Geschäftsstellenleiter und somit auch offiziell Nachfolger von Simon Knöbl.

Zur Erinnerung: Die Wege von Knöbl und dem BFV trennten sich Ende des Jahres 2016, nachdem ihm seitens des Vorstands nicht mehr das komplette Vertrauen ausgesprochen worden war ( die BVZ berichtete, siehe hier und unten).

Nun übernimmt Schmidt das Zepter als Leiter der Geschäftsstelle – und sagt, ganz in seinem gewohnt pragmatischen Stil: „Ich kenne die Abläufe und war auch, was die Aufgaben als Geschäftsstellenleiter betrifft, immer am Rande involviert. Jetzt bin ich eben direkt dabei.“ Nachsatz: „Ich freue mich auf die neue Tätigkeit, es ist natürlich eine Herausforderung. Wir wollen den BFV als Servicestelle etablieren und mit allen Vereinen auf einer guten Basis zusammenarbeiten.“

Behringer-Bestellung fixiert neues Team

BFV-Zugang. Kurt Behringer heißt der neue Mitarbeiter in der Verbandszentrale. Foto: zVg | zVg

Ändern werde sich für den BFV-Routinier vor allem, dass „ich im operativen Tagesgeschäft nicht mehr so intensiv tätig sein werde, weil es im Zuge der Geschäftsführung andere Aufgaben gibt“.

Für BFV-Präsident Gerhard Milletich war die Bestellung von Schmidt jedenfalls „aufgrund seiner langjährigen Erfahrung eine ganz logische Entscheidung, die auch vom Vorstand einstimmig getroffen wurde.“

Außerdem wurde noch jene Stelle besetzt, die durch den plötzlichen Tod von Klaus Weber im Vorjahr vakant war. Der neue Mitarbeiter heißt Kurt Behringer (39, siehe Bild links), stammt aus Breitenbrunn und soll neben administrativen Aufgaben vor allem den Spielbetrieb im Nachwuchs dementsprechend betreuen. Milletich: „Er kommt aus der Fußballbranche, hat schon für den BFV freiberuflich mitgearbeitet und ist eine sehr gute Lösung.“