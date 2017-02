Weil die Burgenländer Sturm Graz mit 1:0 besiegen konnten und die direkten Abstiegskonkurrenten St. Pölten sowie Ried verloren, schafften die Grün-Weißen bereits in der ersten Runde des Frühjahrs den Anschluss – und liegen somit nur noch einen Zähler hinter St. Pölten sowie drei hinter Ried.

MATTERSBURG – STURM GRAZ 1:0

Die Erwartungshaltung vor dem ersten Spiel unter Neo-Trainer Gerald Baumgartner war ob der im Winter vielzitierten Aufbruchsstimmung beim Schlusslicht groß. Ein rasches Tor, ein überfallsartiger Beginn – das Spektrum war breit gefächert.

Doch dieses Optimalszenario spielte es zu Beginn (noch) nicht. Vielmehr tat sich Mattersburg im Spiel eins nach der Winterpause erst einmal schwer. Vielleicht, weil der Gegner Sturm Graz hieß. Vielleicht, weil der Schalter von der Vorbereitung in den Bundesliga-Wettkampf nicht einfach so umzulegen ist.

Sei’s drum. Die Steirer jedenfalls präsentierten sich von Beginn weg ebenfalls tendenziell harmlos. Ein Schuss von James Jeggo ging knapp am Gehäuse vorbei, ein Hammer von Fabian Koch war zu zentral und wurde von Goalie Markus Kuster per Faustabwehr geklärt.

Die Burgenländer wiederum wirkten vorerst wie erwähnt verunsichert. Da ging nach vorne herzlich wenig, Offensivbemühungen blieben Stückwerk. Wenigstens zweimal prüfte Neuzugang David Atanga Tormann Christian Gratzei, beide Male hatte der Sturm-Keeper die Lage im Griff.

Schöne Kombination sorgte für Siegestreffer

Also musste ein hoher Ball her, um Schwung in die Sache zu bringen. Der kam dann auch, Minute 35: Alois Höller brachte das Runde nach vor, Stefan Maierhofer leitete per Kopf auf Michi Perlak weiter, der wiederum Thorsten Röcher ins Spiel brachte – und die Nummer 27 der Burgenländer schob den Ball an Gratzei mustergültig zur 1:0-Führung ins Netz.

Nach Wiederbeginn ging Sturm – logischerweise – engagierter ans Werk, heraus kam aber weiterhin wenig. Ein Schuss von Stefan Hierländer wurde gefährlich abgefälscht, fand aber nicht den Weg ins Tor der Grün-Weißen.

Auf der Gegenseite jubelte Mattersburg nach einem Corner vergeblich über das 2:0, weil Nedeljko Malic (obwohl er den Ball verfehlte) im Abseits stehend in den Kopfball von Alois Höller eingriff.

Ausgleichs-Chancen: Abgewehrt oder drüber

Es dauerte bis zur Schlussviertelstunde, ehe die Gäste nachhaltig am Ausgleich anklopften. Erst parierte Kuster einen abgefälschten Schuss des eingewechselten Baris Atik hervorragend, ehe der ebenfalls eingetauschte Andreas Gruber gut in die Gasse ging, den Ball aber über das Tor setzte – sicher die beste Ausgleichs-Chance der Steirer.

Eben dieser gelang Sturm Graz aber letztlich nicht mehr, weshalb der Auftakt des SVM als perfekt bezeichnet werden kann. Am kommenden Samstag geht es für die Burgenländer wieder daheim weiter – dann ist der WAC zu Gast.

MATTERSBURG – STURM GRAZ 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 (35.) Röcher.

SR: Jäger.- Pappelstadion, 3.200.

Gelb: Höller (53., Foul); Gruber (70., Foul), Jeggo (82., Foul).

SVM: Kuster; Höller, Malic, Rath, Novak; Erhardt, Jano; Röcher, Perlak (90. Ertlthaler), Atanga (85. Fran); Maierhofer (81. Templ).

Sturm Graz: Gratzei; Koch, Spendlhofer, Schulz, Lykogiannis; Jeggo, Piesinger (73. Atik); Schmerböck (61. Chabbi), Hierländer, Horvath (67. Gruber); Alar.

Stimmen & Reaktionen:

„Wir haben 90 Minuten gekämpft, haben zudem viele Dinge schon sehr gut gemacht und so über weite Strecken wenig zugelassen. In unserer Situation sind die drei Punkte das Wichtigste. Jetzt liegen wir einen Punkt hinter dem Vorletzten und können schon viel Druck ausüben.“

SV Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Das Gegentor war zu einfach. Mattersburg war da aber bissiger in den Zweikämpfen. Wir hatten erst in den letzten 30 Minuten den zug zum Tor, der nötig gewesen wäre."

Sturm-Trainer Franco Foda

„Ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert, man hat die Entschlossenheit gespürt.“

SVM-Präsident Martin Pucher

„Wir haben alle an uns geglaubt, waren super eingestellt. Die ganze Vorbereitung war schon top. Wenn wir den Plan umsetzen, der uns vorgegeben wird, sind wir stark. Wichtig war, dass wir schon jetzt den Anschluss geschafft haben. Die Tabelle ist trotzdem nicht interessant, sondern nur das nächste Spiel und der nächste Gegner – der heißt WAC.“

Thorsten Röcher

„Es war von Anfang an eine Energie da. Wir haben gewusst, worum es geht – das hat man am Platz auch gesehen. Jetzt haben wir nur noch einen Punkt Rückstand. Beim WAC-Spiel müssen wir genauso auftreten wie heute.“

Philipp Erhardt