71, 68, 76: Das sind Zahlen, die Markus Habeler noch länger in Erinnerung behalten wird. So viele Schläge benötigte der (numehrige Ex-)Amateur aus Neudörfl für die erfolgreiche „Final Stage“ der Tourschool im spanischen La Cala Resort, der Umstieg in den Profizirkus ist auf Anhieb geglückt. Der 24-Jährige hat die volle Spielberechtigung gelöst und darf 2017 bei allen Alps-Tour-Events ran.

Rein sportlich bescherten die Werte dem Spieler des GC Föhrenwald vor allem an den so wichtigen ersten beiden Tagen Glücksgefühle. Schließlich ging Habeler mit dem Minimalziel ins Rennen, 2017 zumindest auf der Alps Tour dabeisein zu dürfen.

Dafür galt es, im 144 Teilnehmer starken Feld nach zwei Tagen den Cut zu schaffen. Eben dieses Ziel erreichte der Burgenländer souverän, ging er doch auf Platz fünf in den Finaltag. Zwar verlor er dann noch elf Ränge, Platz 16 wies ihn aber als zweitbesten Amateur überhaupt und nebenbei als zweitbesten Österreicher nach Bernard Neumayer (Platz acht) aus.

„Es war ständig eine Grundanspannung in mir. Von daher ist mir jetzt schon eine große Last von den Schultern abgefallen.“

Markus Habeler über seine erfolgreiche Tourschool

Michi Ludwig (23.), HP Bacher (28.), Clemens Gaster (35., alle volles Spielrecht für 2017) sowie Niki Wimmer (48.) und Timon Baltl (53., beide eingeschränktes Spielrecht) komplettierten jenes rot-weiß-rote Feld, das sich qualifizierte. Sie alle werden nun künftig dort spielen, wo etwa bereits der Neudauberger Robin Goger aktiv ist.

Entsprechend erleichtert zeigte sich Markus Habeler nach dem erfolgreichen Turnier. Die Bezeichnung Profi höre sich gut an. „Letztlich ist alles nach Plan gelaufen. Vor allem der zweite Tag war sehr zufriedenstellend.“ Da rutschte er mit vier unter Par weit vor am Leaderboard – eben bis auf Platz fünf.

Und trotzdem galt während der Tourschool die generelle Devise, ja nicht zu viel zu riskieren. „Ich habe gewusst, dass ein Ergebnis um Par herum für die Top-35 und die volle Tourkarte reichen würde. Am ersten Tag waren die Fahnen schwer gesteckt, da wollte ich keine großen Schlagverluste in Kauf nehmen und habe defensiv agiert.“

Pause bis Anfang Jänner, dann geht‘s ans Planen

Kein Wunder: Schließlich stand mit der Eintrittskarte in den Profizirkus einiges am Spiel. „Eine gewisse Grundanspannung war ständig dabei. Von daher ist mir jetzt schon eine große Last von den Schultern abgefallen.“ Stressig wurde es am dritten Tag übrigens kurzfristig nach einem Triple-Bogey, eine durchwachsene Runde mit vier über Par reichte trotzdem noch locker für besagten 16. Endrang.

Somit darf sich Markus Habeler 2017 auf der Alps Tour austoben. Diese startet im Februar und März mit je zwei Turnieren in Ägypten. Ziel für das erste Jahr als Profi: viel Praxis sammeln und im besten Fall dann über die Rangliste gleich für die Challenge Tour, also die zweithöchste Ebene, qualifizieren.

Nun wird aber einmal die Weihnachtszeit privat genutzt. „Jetzt pausiere ich und nehme zwei Wochen lang keinen Schläger in die Hand.“ Anfang des neuen Jahres geht es dann mit der Planung für das Profiabenteuer los. „Ein bisschen Organisatorisches ist sicher zu tun. Ich freue mich schon darauf.“