Beim Red Sea Little Venice Open in Ägypten setzte sich der 24-Jährige am Ende auf den siebenten Platz. Eine 74er-Runde am Schlusstag verhinderte sogar noch ein besseres Resultat, nachdem Habeler (70, 68) nach zwei Runden von Platz fünf aus mit sechs unter Par in den Finaltag gestartet war.

Am Ende kam nach dem 13. Rang in der Vorwoche beim ersten Event nun eben Platz sieben heraus. „Leider ist es heute nicht ganz so gut gelaufen wie an den ersten zwei Tagen. Normalerweise wäre mehr drinnen gewesen. Aber leider sind die Birdies nicht so gefallen, wie an den Tagen zuvor. Ich habe aber wieder Erfahrung sammeln können und freue mich über mein erstes Top-10-Ergebnis und auf einige ruhige Tage zu Hause,“ resümierte der Golfer.

Für die beiden anderen burgenländischen Teilnehmer lief es hingegen nicht nach Plan. Der Oberwarter Uli Weinhandl und der Neudauberger Robin Goger verpassten den Cut.