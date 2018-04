An diesem Wochenende geht der 32-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Niki bei der internationalen Vierer-Meisterschaft am steirischen Murhof an den Start. Herausgefordert werden die Gebrüder Wiesberger vom Titelverteidiger-Duo Lukas und Tobias Nemecz.

Wiesberger kommt in guter Form und mit Selbstvertrauen nach Frohnleiten. Beim wohl berühmtesten Major-Turnier im Profigolfsport zeigte er eine starke Leistung und verfehlte mit Rang 24 sein bisher bestes Masters-Ergebnis aus dem Jahr 2015 (Rang 22) nur knapp.