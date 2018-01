BVZ

Das Ziel von Bernd Wiesberger beim ersten European Tour-Event 2018, dem HSBC Championship in Abu Dhabi, war klar: Den Schwung vom Eurasia Cup-Triumph mitnehmen und gleich ein gutes Ergebnis anschreiben. Das gelang dem Südburgenländer zum Teil.

Eine starke 67er-Runde bedeutete nach der Start-Runde lediglich einen Schlag Rückstand auf Platz eins. Auch am zweiten Tag konnte Österreichs Nummer eins weiterhin beständiges Golf zeigen. Eine 68er blitzte letztlich am Score-Board auf.

Als Sechster schuf er sich eine gute Ausgangslage für den Moving Day. An diesem ließ der 32-Jährige jedoch einige Chancen liegen, rutschte mit einer 69er-Runde aus den Top-Ten und musste somit am Finaltag von Platz zwölf zur Aufholjagd starten. Diese sah zunächst gut aus. Schon am zweiten Loch gab es ein Birdie.

Mäßige Final-Runde kostete Top-Ten-Platz

Die Hoffnung auf eine Verbesserung im Ranking erhielt aber rasch einen doppelten Dämpfer. Zwei Bogeys auf der Vier und auf der Fünf brachten den Burgenländer unter Druck.

Am Ende konnte Wiesberger zwar noch einen Schlag gutmachen, aber die schwächste Runde des Turniers (72) ließ nicht mehr als Rang 15 zu. Unter dem Strich war es ein großteils solider Auftritt, der aber trotzdem durchaus noch Luft nach oben hat. Den Sieg beim HSBC Championship sicherte sich der Engländer Tommy Fleetwood.

Für Bernd Wiesberger geht die European Tour-Reise nun nach Dubai, wo ab Donnerstag das Desert Classic auf dem Programm steht. Der Fokus ist bereits darauf gerichtet. Die eine oder andere Schraube wird der Golf-Profi drehen müssen, um weiter vorne zu landen.

Zum einen ist ein Tick mehr Konstanz gefragt, zum anderen sollte die Fehlerquote gesenkt werden. In Abu Dhabi waren es zehn Schlagverluste – letztendlich zu viel für einen Top-Ten-Platz. Positiver Nebeneffekt des Auftakt-Turniers: Wiesberger kletterte in der Weltrangliste von Rang 44 auf Position 41.