BVZ

Zwar meisterte Bernd Wiesberger auch beim Abschluss des Desert Swings in Dubai den Cut, wieder lief es aber nicht restlos nach Wunsch. Wie schon eine Woche zuvor in Doha, ließ der 31-Jährige die eine oder andere gute Chance aus und musste sich letztendlich mit dem geteilten 32. Platz zufriedengeben.

Dem holprigen Start mit eins über Par folgten drei rote Runden, wo sogar noch mehr möglich war als letztendlich ein Gesamtscore von vier unter Par.

Unglücklich waren Wiesbergers Startzeiten an den beiden ersten Tagen, wo er mit starkem Wind zu kämpfen hatte. Am Freitag wurde das Turnier sogar nach Wiesbergers Runde abgebrochen. Die restlichen Teilnehmer hatten dann am Samstag Vormittag deutlich bessere Bedingungen.

Seit Juli stets den Cut gemeistert

Dennoch konnte der Südburgenländer aus den ersten drei Turnieren viel Positives mitnehmen: Immerhin schaffte der Oberwarter seit Juli vergangenen Jahres bei jeder Teilnahme den Cut und spielte 81 Löcher in Folge ohne Schlagverlust (European Tour Rekord). Den Sieg in Dubai sicherte sich der Spanier Sergio Garcia mit drei Schlägen Vorsprung auf Henrik Stenson.

Weiter geht es auf der Europeam Tour in Kula Lumpur, wo die aktuelle Nummer 38 der Welt an diesem Wochenende abschlägt. Im Race to Dubai rutschte Wiesberger aus den Top 20, liegt nun auf Rang 21.