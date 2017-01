BVZ

Seit seinem letzten Auftritt in Melbourne (Australien), dem World Cup of Golf, hatte Bernd Wiesberger den Schläger bis auf ein paar Abschläge im heimischen Südburgenland nur selten in der Hand. Stattdessen hat sich der 31-Jährige um die Basics gekümmert, die während der Saison meistens zu kurz kommen.

Wiesberger absolvierte zahlreiche Fitness-Einheiten und war auch mehrmals beim Physiotherapeuten.

„Bedingungen sind schwer einzuschätzen“

Am Donnerstag reist der Oberwarter nach Dubai, um sich dort im Rahmen eines Kurz-Trainingslagers auf das erste Turnier 2017, die HSBC Golf Championship, in Abu Dhabi vorzubereiten. Bis Dienstag verweilt Österreichs bester Golfer dann in Dubai, wo er perfekte Bedingungen vorfindet.

Danach geht es dann nach Abu Dhabi, wo vor Ort noch die eine oder andere Runde gespielt wird, bevor dann am 19. Jänner die Saison 2017 eröffnet wird. Im Vorjahr belegte der Südburgenländer den geteilten 26. Rang.

Auch heuer erwartet man ein schwieriges Turnier. „Die Bedingungen in Abu Dhabi sind schwer einzuschätzen. Der Platz ist oft sehr anspruchsvoll hergerichtet“, meint Manager und Vater Klaus Wiesberger. Beim ersten Turnier nach einer langen Pause sei es schwierig, eine Prognose abzugeben. Fakt ist aber, dass Wiesberger mit dem Selbstvertrauen eines bärenstarken Herbstes die Saison beginnt.