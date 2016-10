Sie hielt auch bei den Dunhill Links Championships in Schottland. Die Rede ist von Bernd Wiesbergers starker Form. Dort wo sich Österreichs Nummer eins stets wohlfühlt, präsentierte sich der mittlerweile 31-Jährige an drei von vier Tagen in absoluter Top-Verfassung. Weil aber Runde eins nicht ganz nach Wunsch verlief, bilanzierte Wiesberger nur zufrieden – und eben nicht euphorisch.

Der Südburgenländer startete nicht optimal und kassierte in der Auftaktrunde in Carnoustie, dem schwierigsten der drei Plätze, eine 73 (eins über Par). Es folgte ein 66er-Score am zweiten Tag in Kingsbarns, die Wiesberger wieder alle Möglichkeiten eröffnete. Am Moving Day in St. Andrews blieb der Oberwarter drei unter Par (69) und hielt sich für den Finaltag alle Optionen nach vorne offen.

Fulminanter Start in den Schlusstag

Am finalen Sonntag begann Wiesberger überfallsartig. Auf den ersten drei Löchern verbuchte er jeweils ein Birdie. Zwei weitere Birdies folgten auf der neun und der zehn. Der Weg Richtung nächsten Spitzenplatz war somit geebnet. Allerdings wartete auf den Österreicher noch Loch 17, das berühmte Road Hole, mit Abschlag übers Hotel. Dieses Loch wurde beinahe zum Verhängnis. Schon im Vorjahr beim Major kostete es einige Schläge, diesmal sogar ein Doppel-Bogey.

Damit rutschte Wiesberger sogar kurzfristig aus den Top Ten und musste am letzten Loch voll attackieren, um den dritten einstelligen Platz in Folge zu sichern. Das Risiko wurde mit einem Birdie belohnt, das ihn in der Endabrechnung auf Rang sieben hievte. Dementsprechend zufrieden bilanzierte der Profi, auch wenn es am Ende nicht der absolute Spitzenplatz wurde. „Den hab ich am Starttag liegen gelassen. Mit der Leistung an den anderen Tagen bin ich aber sehr zufrieden.“ Den Sieg in Schottland sicherte sich der Engländer Tyrell Hatton mit fantastischen 23 unter Par.

Für Wiesberger bedeute das dritte starke Ergebnis in Folge (nach Platz zwei bei den KLM Open in den Niederlanden und Platz fünf bei den European Open in Deutschland) einen weiteren Schritt Richtung Top-50 – aktuell steht er auf Platz 56. Viel fehlt nicht mehr auf die so wichtige Rückkehr unter die besten 50 Golfer die Welt. „Das wäre schon wichtig, am Ende der Saison dort zu stehen“, meint Klaus Wiesberger, Vater und Manager. Immerhin würde dies Möglichkeiten eröffnen. „Es ist nicht das ausschließliche Kriterium für die Teilnahme an den Major-Turnieren, aber schon ein wesentliches. Auch in Sachen WGC-Turnieren wäre Bernd mit einem Platz in den Top 50 mehr als gut dabei.“

Erfolgsserie soll auch in London weitergehen

Die nächste Möglichkeit, den Trend fortzusetzen und sich weiter zu verbessern, hat Österreichs Nummer eins bereits am morgigen Donnerstag, wo Wiesberger in London bei den British Masters abschlagen wird. The Grove Golf Course ist für den Burgenländer Neuland. Nach dem Turnier in England ist eine Woche Pause angesagt, bevor dann die letzten drei Turniere des Jahres folgen: erst Shanghai, wo ein gutes Ergebnis besonders viel wert sein kann. Immerhin gibt es bei diesem WGC-Turnier einige Punkte mehr als bei den Events auf der European Tour zu holen. Dann folgen noch die Turkish Airline Open und dann die World Tour Championship in Dubai.