Die drei intensiven USA-Wochen begannen für Bernd Wiesberger mit einer mehr als anständigen Leistung, die aber letztlich unbelohnt blieb. Beim WGC Dell Match Play in Austin matchte sich der Österreicher im besonderen Format „Mann gegen Mann“ in einer Gruppe mit Alex Noren (Schweden), Francesco Molinari (Italien) und Thongchai Jaidee (Thailand).

BVZ

Dem perfekten Auftakt in Form eines Sieges gegen Molinari folgte eine knappe Niederlage gegen Alex Noren. Wiesberger musste also das letzte Duell gegen Jaidee gewinnen und auf eine Niederlage von Noren gegen Molinari hoffen, um noch als Gruppensieger aufzusteigen. Allerdings platzte der Traum schon vor den abschließenden Duellen, weil Molinari verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Wiesberger steckte die Enttäuschung rasch weg und bot gegen den Thailänder Jaidee eine starke Darbietung. Auf den letzten fünf Bahnen knallte der Burgenländer fünf Birdies raus und sicherte sich mit einem Schlag Vorsprung den zweiten Erfolg bei diesem WGC-Turnier. Den Gesamtsieg sicherte sich der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson, der damit als erster Spieler überhaupt alle WGC-Turniere gewinnen konnte.

Schon am Donnerstag geht es für den 31-Jährigen bei den Shell Open in Houston weiter. Dort will Wiesberger weiter Selbstvertrauen tanken. Eine Woche später geht nämlich das erste Major-Turnier des Jahres, das Masters in Augusta, über die Bühne. In der Weltrangliste bleibt Österreichs bester Golfer solide unter den Top 50, rutschte aber einen Platz nach hinten und liegt nun auf Rang 41.