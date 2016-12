European Tour, Challenge Tour, Alps Tour: Königsklasse, Mittelklasse und Einsteigerklasse wären von den Bezeichnungen her ebenso passend, wenn die drei europäischen Golf-Turnierserien für Profis miteinander verglichen werden. Markus Habeler will ab dem nächsten Jahr ein fixer Bestandteil der Alps Tour – mit Robin Goger und Uli Weinhandl sind zwei Burgenländer hier bereits aktiv – sein. Morgen, Donnerstag, einen Tag nach seinem 24. Geburtstag, wird der Neudörfler dafür die „Final Stage“ der Tourschool, also die letzte der beiden Qualifikationsphasen, im spanischen La Cala Resort (nahe Malaga) in Angriff nehmen.

Weil er an der Amateur-Teameuropameisterschaft teilgenommen hat, darf Habeler die erste Hürde überspringen und muss „nur“ noch drei Runden erfolgreich bestreiten, um ein Tourticket zu erhalten (mehr dazu siehe Infobox). Schafft er nach zwei Tagen den Cut und steht er unter den besten 65, ist er dabei.

Zuversichtlich: Markus Habeler peilt die Qualifikation für die Alps Tour an. | Baldauf

„Das Ziel, die Alps Tour zu erreichen, ist absolut realistisch und darauf arbeite ich auch hin“, zeigt sich der Burgenländer, der für den GC Föhrenwald nahe Wiener Neustadt aktiv ist, optimistisch. Seit 25. November weilt Habeler in Spanien, um sich auf den Einstieg ins Profileben vorzubereiten. Dabei bestritt er zum Aufwärmen auch ein Turnier der spanischen Gecko-Tour, wo es unter den 84 Teilnehmern zu Platz 29 reichte.

Rechnung sollte sich bezahlt machen

Nicht ohne Grund ist Habeler derzeit so aktiv. Nach dem Abschluss seines Bachelor-Studiums („Training und Sport“) an der FH Wiener Neustadt will der Amateurgolfer – seit acht Jahren Teil des Nationalkaders und vor allem bei nationalen Events immer wieder vorne dabei – nun durchstarten. „Ich möchte den Schritt probieren und mein Hobby als Beruf ausüben. Schön, dass ich einmal schauen kann, wo ich stehe.“

Marschik/zVg

Dass Markus Habeler nicht gleich in die dreiphasige Tourschool der European Tour (wo zumindest auch ein Ticket für die Challenge Tour möglich wäre) einstieg, hing unter anderem mit den Chancen und Kosten zusammen. 1.800 Euro Startgeld waren zu entrichten, knapp 1.000 Golfer mühten sich durch die drei „Stages“, wobei erst bei der dritten Phase Tickets für die beiden Touren vergeben wurden.

Und selbst bei einer erfolgreichen Qualifikation für die European Tour oder die Challenge Tour muss dann im nächsten Jahr regelmäßig der Cut geschafft werden, um auch Preisgelder zu sehen. Dieser Mix birgt dann doch insgesamt ein zu großes Risiko. Kalkulierbarer ist da der Alps Tour-Plan, für den ein Jahresbudget von rund 30.000 Euro nötig sein wird. Am Ende sollte sich die Rechnung bezahlt machen – auch wenn fürs Erste ein finanzielles Plus unwahrscheinlich ist.

Top-Fünf auf der Tour als mittelfristiges Ziel

„Wichtig wäre für mich zu Beginn einmal die nötige Praxis zu sammeln. Das sollte auf der Alps Tour möglich sein.“ In weiterer Folge traut sich Markus Habeler jedenfalls zu, am Ende der Saison unter den Top-Fünf der „Order of Merit“, also der Verdienstrangliste, zu stehen – was das automatische Ticket für die Challenge Tour 2018 bedeuten würde.

Zukunftsmusik. Vorerst zählt, erst einmal grünes Licht für die Alps Tour zu erhalten. Dort werden dann Spitzenplätze nötig sein, um zumindest die Kosten zu decken. Viel mehr ist in der dritten Leistungsliga der Profis nicht drin, das ganz große Geld wird erst wesentlich weiter oben für die Elite ausgeschüttet – siehe Österreichs Nummer eins, Bernd Wiesberger. Der Oberwarter (Top-50 der Welt) hat alleine in der letzten Woche der European Tour beim Finale in Dubai für Platz vier und die lukrativen Bonuszahlungen der Top-Ten-Endplatzierung über 650.000 Euro verdient. Auf der Alps Tour müsste man dafür übrigens weit über 100 Turniere gewinnen.