Es war definitiv ein Wochenende mit positiven Erkenntnissen. Im letzten Turnier vor dem Masters, den Shell Open in Houston, gelang Bernd Wiesberger — im Gegensatz etwa zu Henrik Stenson oder Jordan Spieth — der Cut. Und das auch problemlos.

Vier solide Runden, allerdings ohne herausragendem Score, bedeuteten letztendlich den geteilten 23. Rang. Den Sieg in Texas sicherte sich der US Amerikaner Russell Henley vor dem Koreaner Sung Kang und Rickie Fowler (USA).

Wiesberger peilt bestes Masters-Resultat an

Gleich nach dem Abschlusstag in Houston machte sich Wiesberger schon Sonntag auf den Weg nach Georgia, wo er seit Montag vor Ort in Augusta noch die eine oder andere Runde testet und am Feinschliff arbeitet.

„Mit dem Gezeigten in Houston bin ich zufrieden. Wenn es mir beim Masters gelingt, die eine oder andere Chance mehr zu nutzen, dann ist sicher vieles möglich“, freut sich der 31-Jährige auf seinen dritten Auftritt beim wohl prestigeträchtigsten Turnier im Golf-Kalender.

„Ich freue mich auf die Herausforderung. Das Mastes ist ein ganz großes Highlight."Bernd Wiesberger vor dem Start des Major-Turniers in Augusta (USA)

Titelverteidiger ist der Engländer Danny Willet, der sich im vergangenen Jahr das begehrte grüne Jacket sichern konnte. Das Masters scheint dem Burgenländer durchaus zu liegen, bei seinen beiden Starts gelang stets der Cut. Nach den guten Darbietungen 2015 und 2016, wo Österreichs Nummer eins die Plätze 22 und 34 belegte, will Wiesberger erstmals die Top 20 knacken.

„Ich freue mich auf die Herausforderung, das Masters ist ein ganz großes Highligt“, so Wiesberger, der mit seinem 23. Rang in Houston Rang 41 in der Weltrangliste festigte. Dort bleibt weiterhin Dustin Johnson, der in Houston pausierte, an der Spitze.

Rory McIlroy (Nordirland) und Jason Day (Australien) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die Race to Dubai-Wertung (European Ranking) bleibt unverändert. Tommy Fleetwood (England) führt vor Jon Rahm (Spanien) und Ross Fisher (England). Wiesberger steht als Zehnter weiterhin auf einem Top-Ten-Platz.