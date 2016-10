Der Vorjahrs-Vierte rangierte nach seiner 73er-Runde in Carnoustie nur an der 90. Stelle. Nach weiteren Runden in St. Andrews und Kingsbarns spielen die besten 60 am Sonntag um die Anteile am Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar.

Wiesberger absolvierte zum Auftakt allerdings den schwierigsten Kurs. Nur 5 der besten 25 der Zwischenwertung hatten in Carnoustie gespielt. Zu diesen gehörte allerdings auch der alleinige Spitzenreiter, der Schwede Alex Noren. Dem zweifachen Saisonsieger gelang eine makellose 64er-Runde.

Der Steirer Lukas Nemecz lag indes bei dem ebenfalls zur Europa-Tour zählenden Fiji International (Dotation umgerechnet 1 Mio. Euro) nach der ersten Runde auf dem 19. Rang. Nemecz benötigte auf dem Par-72-Kurs in Natadola 70 Schläge.