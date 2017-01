Mit 15 unter Par und nur zwei Schlagverlusten im gesamten Verlauf der HBSC Championship begann für den 31-Jährigen das Jahr 2017 mit Platz vier.

Sechs Woche Turnier-Pause standen für Bernd Wiesberger zuletzt am Programm. Seit Donnerstag ging es für den Südburgenländer wieder um Weltranglisten-Punkte und Preisgeld. Den Startschuss der Saison machte diesmal das HBSC Championship in Abu Dhabi.

Wiesberger, der im Herbst ein Top-Ergebnis nach dem anderen einfuhr, reiste mit viel Selbstvertrauen in die Vereinigte Arabische Emirate. Trotzdem hatte er vor der Aufgabe auch Respekt: „Das Turnier bringt jedes Jahr Spannung und Überraschungen mit sich. Einerseits stehen die Spieler noch am Anfang einer langen Saison und sind noch nicht so im Rhythmus, andererseits richten die Veranstalter den Platz extrem anspruchsvoll her.“

Zwei Schläge fehlten auf Sieg

Der Oberwarter präsentierte sich aber auch zu Beginn des neuen Jahres in Hochform und meisterte die schwierige Herausforderung blendend. Mit einer 68er-Runde am Starttag, einer 69 am Moving Day sowie einer weiteren 68 ging er als geteilter Siebenter mit Siegchancen in den finalen Tag. Und dort spielte Österreichs bester Golfer wieder groß auf.

Erneut nahm die Nummer 40 der Welt eine 68 mit, die ihm am Ende beinahe noch den Sieg brachte. Lediglich zwei Schläge fehlten am Ende auf Sieger Tommy Fleetwood (England). Mit Platz vier gelang Wiesberger ein Saisonstart nach Maß. Gleich ab kommenden Donnerstag geht es mit dem Qatar Masters auf der European Tour weiter, wo das nächste Spitzen-Ergebnis angepeilt wird.