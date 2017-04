Einen weiteren Schlag dahinter teilten sich die US-Amerikaner Luke List und Rickie Fowler Rang drei. Der Oberwarter Bernd Wiesberger schloss den Event mit einer 70 ab und wurde geteilter 23.

Damit verbesserte sich der 31-Jährige noch um drei Positionen, mit fünf unter Par betrug sein Gesamtrückstand auf Henley 15 Schläge. Wiesberger spielte im Finish des letzten Turniers vor dem am Donnerstag beginnenden Masters in Augusta stabiler als am Vortag. Neben drei Birdies schrieb er ein Bogey an.

Für Henley war es sein dritter Turniersieg auf der PGA-Tour. Der 27-Jährige aus Georgia ergatterte damit einen Masters-Startplatz. Kang vergab die Chance darauf mit einer abschließenden 72-Runde.

Ergebnisse PGA-Turnier in Houston - Endstand nach vier Runden (Par 72, Dotation 7 Mio. Dollar): 1. Russell Henley 268 (67+67+69+65) Schläge - 2. Kang Sung-hoon (KOR) 271 (65+63+71+72) - 3. Luke List (USA) 272 (68+71+65+68) und Rickie Fowler (USA) 272 (64+71+67+70). Weiter: 23. u.a. Bernd Wiesberger (AUT) 283 (70+71+72+20)