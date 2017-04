Wiesberger schaffte als 35. Cut in Augusta .

Bernd Wiesberger hat nach Runden von 77 und 72 Schlägen und bei insgesamt fünf über Par als 35. zum dritten Mal in Folge den Cut beim Golf-Masters in Augusta geschafft. In Führung liegt nach zwei von vier Runden ein bei 140 Schlägen (-4) liegendes Quartett mit Charley Hoffman, dem Spanier Sergio Garcia, Thomas Pieters (BEL) und Rickie Fowler.