Der 31-jährige Burgenländer hatte das Jahr als 31. begonnen, dank der jüngsten vier Top-Sieben-Ergebnisse auf der Europa Tour geht die Tendenz vom 63. Platz wieder nach oben. Die Spitzenposition nimmt weiterhin der Australier Jason Day vor Dustin Johnson (USA) ein.

In der Saisonwertung der Europa-Tour verbesserte sich Wiesberger an die zwölfte Stelle. Der Oberwarter hat bisher 1,364 Millionen Euro brutto eingespielt, heuer folgen noch vier hochdotierte Turniere (mindestens jeweils 6,36 Mio. Euro). Das nächste steht ab 27. Oktober in Shanghai (WGC-Serie) auf dem Programm. Am 3. November startet die Dreier-Finalserie der Tour mit Stationen in Antalya, Sun City (Südafrika) und Dubai.

Golf-Weltrangliste vom 17. Oktober 2016: 1. (1) Jason Day (AUS) 12,83 Durchschnittspunkte - 2. (2) Dustin Johnson (USA) 11,16 - 3. (3) Rory McIlroy (NIR) 10,90 - 4. (4) Jordan Spieth (USA) 9,08 - 5. (5) Henrik Stenson (SWE) 8,54 - 6. (6) Adam Scott A(US) 6,97. Weiter: 46. (56) Bernd Wiesberger (AUT) 2,71

Race to Dubai 2016: 1. Danny Willett (ENG) 3.543.175 - 2. Henrik Stenson (SWE) 3.130.447 - 3. Rory McIlroy (NIR) 2.487.204 - 4. Alex Noren (SWE) 2.184.231. Weiter: 12. Bernd Wiesberger (AUT) 1.364.783 - 189. Lukas Nemecz (AUT) 53.251.